Localizan en Cartagena el cañón que disparó Clint Eastwood en 'El bueno, el feo y el malo'

Cartagena, 23 may (EFE).- En 1966 el cineasta Sergio Leone rodó en Burgos buena parte de su popular película “El bueno, el feo y el malo”. Cuando se cumplen 60 años de aquel rodaje, la asociación cultural Sad Hill ha localizado en Cartagena el cañón con el que Clint Eastwood dispara en la secuencia final del filme, generando gran expectación entre amantes del cine y curiosos.

El cañón, de la marca Whitworth, fabricado en Manchester (Reino Unido) en 1873 y utilizado durante la Tercera Guerra Carlista, está custodiado desde 2010 en el Museo Histórico Militar de Cartagena, donde se expone al público de manera permanente en su planta baja.

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El director del museo, el teniente coronel del Ejército de Tierra Ernesto Terry, ha explicado a EFE que fue la asociación cultural, con sede en Burgos, la que contactó hace apenas unas semanas con el museo para cotejar el número de serie del cañón expuesto con el del que aparece en la película y con la documentación relacionada con el rodaje, y comprobaron que coincidían.

En el centro histórico desconocían que el cañón se había usado para ese rodaje, ya que fue una cesión del Museo del Ejército cuando este fue trasladado de Madrid a Toledo.

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Terry se muestra sorprendido por la gran difusión que ha tenido esta noticia, que ha elevado notablemente el interés y las visitas a este Museo Histórico Militar para ver en persona el cañón cuya mecha encendía Clint Eastwood con el puro que estaba fumando.

Como curiosidad, el director del museo ha recordado que el western narra hechos ambientados en la Guerra de Secesión en el año 1862, si bien este arma no empezó a fabricarse hasta once años más tarde por lo que, si nos ceñimos al rigor histórico, no podría haberse usado en el film.

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Este cañón Whitworth de 75 milímetros ya era, en cualquier caso, una de las piezas singulares expuesta en el museo, ya que tiene la particularidad de tener el ánima (parte interior) hexagonal, lo que daba más estabilidad y precisión a los proyectiles, que también eran hexagonales.

Según ha explicado la asociación Sad Hill, que ha propiciado este hallazgo, el equipo de rodaje de Sergio Leone solicitó al Museo del Ejército de Madrid diversos cañones y morteros originales de los siglos XVIII y XIX, que fueron cedidos para la película y “trasladados y escoltados por el Ejército hasta las localizaciones burgalesas” donde se llevó a cabo el rodaje.

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La asociación está organizando de cara al próximo mes de julio diversos actos para celebrar los 60 años desde aquel rodaje, pero reconocen que será inviable gestionar el traslado del cañón a Burgos para las celebraciones, ya que se trata de un elemento catalogado como Bien de Interés Cultural que requiere de largas trámites administrativos para ello.

Aún así, la entidad cultural considera que "el hallazgo constituye un importante atractivo cultural y cinematográfico para los miles de seguidores de la película, incorporando a Cartagena al conjunto de enclaves vinculados al filme, junto al valle del Arlanza, el desierto de Tabernas, la sierra madrileña o la zona de La Calahorra en Granada”. EFE

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(foto) (vídeo)

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