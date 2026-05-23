La afición bordelesa gana por goleada en Bilbao la previa de la final de la Champions

Bilbao, 23 may (EFE).- La afición del Union Burdeos ha ganado por amplia goleada a la del Leinster irlandés en las horas previas a la final de la 'Champions Cup', la máxima competición europea por clubes que se va a disputar en un estadio San Mamés que estará abarrotado por más de 50.000 espectadores.

Las apenas cuatro horas por carretera que separan Burdeos y Bilbao han facilitado el desplazamiento hasta la capital vizcaína de miles de seguidores bordeleses que desde primeras horas de la mañana han teñido de granate los principales puntos de interés de la ciudad.

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El clima ha dado además un pequeño respiro a los visitantes con una jornada veraniega, pero temperaturas mucho más benignas que las del viernes, en la que los aficionados que llegaron a apoyar al Montpellier y a Ulster soportaron durante varias horas, hasta ya entrada la noche, cerca de 40 grados.

También se han acercado un buen número de 'fans' del Leinster, muchos de ellos repitiendo en Bilbao después de su experiencia de 2018 cuando lograron el que ha sido hasta ahora su cuarto y último título de 'Champions'.

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Un animado pasacalles de la afición del Unión Burdeos desde la plaza Indautxu rumbo a San Mamés un par de horas antes del partido ha puesto el broche a la fiesta del rugby en una previa desarrollada en un extraordinario ambiente de confraternización y sin incidentes. EFE

ibn/jap

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