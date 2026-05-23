La pívot Lola Pendande, tercera baja del Spar Girona

Girona, 23 may (EFE).- La pívot española Lola Pendande se ha convertido este sábado en la tercera baja confirmada del Spar Girona para la próxima temporada, después de Arica Carter y Klara Holm.

Pendande, de 26 años y 190 centímetros, ha promediado 5,7 puntos, 3,7 rebotes y 6,1 créditos de valoración en las competiciones estatales esta última temporada. En la Euroliga, ha alcanzado los 6,6 puntos, 3,4 rebotes y 7,6 créditos de valoración de media.

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La jugadora andaluza, que fichó hace un año por el equipo catalán procedente del IDK Euskotren, ha sido una pieza de rotación importante en los esquemas del Girona, semifinalista de la Liga Femenina Endesa y también de la máxima competición continental.

Esta semana, el club gerundense también ha anunciado la renovación del entrenador del primer equipo, Roberto Íñiguez, y el fichaje de la base Iyana Martín, MVP nacional de la Liga Femenina Endesa. EFE

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