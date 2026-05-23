La croata Marcinko gana su primer título tras retirada de Kalinina

Redacción deportes, 23 may (EFE).- La croata Petra Marcinko, sexta cabeza de serie, ha conseguido el primer título de su carrera en el circuito de la WTA al imponerse en la final del torneo de Rabat, en la que su rival, la ucraniana Anhelina Kalilina, se retiró en la segunda manga.

La jugadora balcánica, de 20 años, dominaba por 6-2 y 3-0 cuando Kalilina, que también trataba de estrenarse, decidió retirarse por problemas físicos. EFE

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