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La junta electoral valida candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid

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Madrid, 23 may (EFE).- La junta electoral del Real Madrid comunicó este sábado, último día para presentar en tiempo y forma las candidaturas a la presidencia del club, que valida la del actual mandatario, Florentino Pérez.

“Habiéndose examinado detalladamente dicha candidatura presentada en plazo y reuniendo la misma todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales y demás disposiciones legales aplicables, esta Junta Electoral adopta por unanimidad el siguiente acuerdo”, señala la web del club.

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“Proclamar válida la candidatura presentada por D. Eduardo Fernández de Blas y encabezada por D. Florentino Pérez Rodríguez, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados b) y c) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el representante de la candidatura”, completa.

Una candidatura liderada por Florentino Pérez, actual presidente del club, en su segunda etapa, desde el 1 de junio de 2009, y que ha presentado:

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“1.- Escrito de presentación. 2.- Relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos. 3.- Programa electoral que se recepciona con sello de entrada fechado a 22 de mayo de 2026”, apunta el comunicado de la junta electoral.

Además, señala que no se reclama preaval bancario al no estar obligada a ello la citada candidatura a tenor de lo dispuesto en el artículo 40.c.5 de los Estatutos Sociales del Real Madrid C. F, que hace referencia a que al obtener “resultados positivos fuesen iguales o superiores al 15 por 100 del presupuesto de gastos” la actual junta no necesita “depositar aval alguno”.

Validada la candidatura de Pérez, este sábado será el día clave para que el también empresario Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, envíe a la junta electoral toda la documentación y aval necesarios para formalizar su intención de presentarse a las elecciones.

En caso contrario, y si se diera el caso de no haber más candidatos, Florentino Pérez -quien también fue presidente entre 2000 y 2006- sería nombrado de nuevo máximo dirigente del Real Madrid. EFE

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