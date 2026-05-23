Espana agencias

Jana Fernández: "Alexia es el Barcelona y el Barcelona es Alexia"

Guardar
Google icon

Oslo, 23 may (EFE).- La jugadora catalana del London City Lionesses, Jana Fernández, aseguró este sábado, antes de la final de la Liga de Campeones femenina entre el Barcelona y el Olympique de Lyon, que la figura de Alexia Putellas y el club catalán son ya inseparables, al margen de la decisión que la capitana tome sobre su futuro a final de temporada.

"Alexia es el Barcelona y el Barcelona es Alexia. El Barcelona le ha dado todo a Alexia y Alexia lo ha dado todo por el Barcelona. Si este verano acaba marchándose o no, será una decisión tremendamente difícil y emocional para ella", subrayó la canterana azulgrana en declaraciones a EFE.

PUBLICIDAD

Desde el Nobel Peace Center de Oslo, en el marco de la campaña "WePlayStrong" de la UEFA para promover el fútbol femenino, Fernández afirmó que entendería cualquier decisión de la doble Balón de Oro, dado que "ya lo ha ganado todo" con el Barcelona.

La defensa, que este verano dejó el conjunto catalán en el que debutó con el primer equipo con apenas 16 años, explicó que sigue de cerca al Barcelona siempre que puede, ya que mantiene "muchas amigas" en el vestuario.

PUBLICIDAD

Ya plenamente "adaptada" a la liga inglesa, una competición "envidiable" por la inversión que está recibiendo "a nivel de medios y visibilidad", la internacional española ha restado importancia al ruido mediático generado al inicio de temporada en torno al Barcelona, que atribuye a factores ajenos al juego.

"Están pasando cosas más allá del fútbol que no se ven y que pueden dar esa sensación de ruido. Yo me centro en lo futbolístico y las conozco bien dentro del campo. Sé su valía, lo buenas que son, así que no me sorprende que estén en otra final de la 'Champions'. El ruido es ruido; lo importante es lo que pasa en el terreno de juego, y ahí lo están haciendo de fábula. Por eso están aquí, porque se lo merecen", señaló.

Todo ello en la víspera de una final que Fernández ha comparado con la de Bilbao 2024, decidida "por detalles" y que espera que esta vez mantenga "la misma tensión", pero con un desenlace similar.

"Quiero una final con goles, ya se lo he dicho a mis compañeras. Creo que será difícil que el Barcelona mantenga la portería a cero. Espero un partido con muchos tantos, así que para mí será un 3-2, siempre a favor del Barcelona", concluyó. EFE

avm/cmm

(video)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un año para las elecciones municipales: larga y dura precampaña con las generales de fondo

Infobae

Quince detenidos por estafar 400.000 euros mediante llamadas que simulaban ser de bancos

Infobae

Localizan en Cartagena el cañón que disparó Clint Eastwood en 'El bueno, el feo y el malo'

Infobae

Sinner, a por el trono vacante de Alcaraz

Infobae

El Surne Bilbao, a consolidar el 'playoff' frente a un Girona a la baja

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los vínculos de Zapatero con Venezuela: de los acuerdos de buques militares en 2005 a las empresas españolas investigadas y el caso Plus Ultra

Los vínculos de Zapatero con Venezuela: de los acuerdos de buques militares en 2005 a las empresas españolas investigadas y el caso Plus Ultra

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González dice sentir una “profunda tristeza” por la imputación de Zapatero: “Si dijera todo lo que pienso ardería Troya”

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

ECONOMÍA

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

DEPORTES

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez