Jana Fernández: "Alexia es el Barcelona y el Barcelona es Alexia"

Oslo, 23 may (EFE).- La jugadora catalana del London City Lionesses, Jana Fernández, aseguró este sábado, antes de la final de la Liga de Campeones femenina entre el Barcelona y el Olympique de Lyon, que la figura de Alexia Putellas y el club catalán son ya inseparables, al margen de la decisión que la capitana tome sobre su futuro a final de temporada.

"Alexia es el Barcelona y el Barcelona es Alexia. El Barcelona le ha dado todo a Alexia y Alexia lo ha dado todo por el Barcelona. Si este verano acaba marchándose o no, será una decisión tremendamente difícil y emocional para ella", subrayó la canterana azulgrana en declaraciones a EFE.

PUBLICIDAD

Desde el Nobel Peace Center de Oslo, en el marco de la campaña "WePlayStrong" de la UEFA para promover el fútbol femenino, Fernández afirmó que entendería cualquier decisión de la doble Balón de Oro, dado que "ya lo ha ganado todo" con el Barcelona.

La defensa, que este verano dejó el conjunto catalán en el que debutó con el primer equipo con apenas 16 años, explicó que sigue de cerca al Barcelona siempre que puede, ya que mantiene "muchas amigas" en el vestuario.

PUBLICIDAD

Ya plenamente "adaptada" a la liga inglesa, una competición "envidiable" por la inversión que está recibiendo "a nivel de medios y visibilidad", la internacional española ha restado importancia al ruido mediático generado al inicio de temporada en torno al Barcelona, que atribuye a factores ajenos al juego.

"Están pasando cosas más allá del fútbol que no se ven y que pueden dar esa sensación de ruido. Yo me centro en lo futbolístico y las conozco bien dentro del campo. Sé su valía, lo buenas que son, así que no me sorprende que estén en otra final de la 'Champions'. El ruido es ruido; lo importante es lo que pasa en el terreno de juego, y ahí lo están haciendo de fábula. Por eso están aquí, porque se lo merecen", señaló.

PUBLICIDAD

Todo ello en la víspera de una final que Fernández ha comparado con la de Bilbao 2024, decidida "por detalles" y que espera que esta vez mantenga "la misma tensión", pero con un desenlace similar.

"Quiero una final con goles, ya se lo he dicho a mis compañeras. Creo que será difícil que el Barcelona mantenga la portería a cero. Espero un partido con muchos tantos, así que para mí será un 3-2, siempre a favor del Barcelona", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

avm/cmm

(video)

PUBLICIDAD