El Valencia asedia al Barcelona, pero no materializa (0-0)

Valencia, 23 may (EFE).- El Valencia asedió al Barcelona en la primera parte del último partido liguero disputado este sábado en Mestalla en el que busca una victoria para tener posibilidades de clasificarse a la Liga Conferencia si Getafe y Rayo Vallecano no ganan, pero no fue capaz de materializar las múltiples ocasiones de las que dispuso.

Hugo Duro, Filip Ugrinic y Javi Guerra se quedaron cerca del gol ante un equipo culé que apenas merodeó la meta de Stole Dimitrievski, pero, cuando lo hizo, fue con peligro. La más clara para el equipo de Hansi Flick fue antes del descanso con un remate al poste de Lewandowski tras un córner. EFE

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