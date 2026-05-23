1-1. El Espanyol y la Real Sociedad empatan en el RCDE Stadium

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 23 may (EFE).- Espanyol y Real Sociedad empataron en el RCDE Stadium después de que el cuadro visitante se adelantara con un gol de Óskarsson en el minuto 28 y Roberto Fernández firmara el 1-1 en el 65.
El campeón de Copa rompió la igualdad antes del descanso en su primera ocasión clara. El anfitrión hizo méritos para acercarse al 1-1, examinando a un gran Marrero bajo palos, y finalmente obtuvo el premio.
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El empate no dejó satisfecho a ningún equipo y es insuficiente para que el Espanyol logre un billete, ya de por sí complejo, para la Liga de la Conferencia de la UEFA. EFE
dpb/asc
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