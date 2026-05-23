Espana agencias

1-1. El Espanyol y la Real Sociedad empatan en el RCDE Stadium

Guardar
Google icon

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 23 may (EFE).- Espanyol y Real Sociedad empataron en el RCDE Stadium después de que el cuadro visitante se adelantara con un gol de Óskarsson en el minuto 28 y Roberto Fernández firmara el 1-1 en el 65.

El campeón de Copa rompió la igualdad antes del descanso en su primera ocasión clara. El anfitrión hizo méritos para acercarse al 1-1, examinando a un gran Marrero bajo palos, y finalmente obtuvo el premio.

PUBLICIDAD

El empate no dejó satisfecho a ningún equipo y es insuficiente para que el Espanyol logre un billete, ya de por sí complejo, para la Liga de la Conferencia de la UEFA. EFE

dpb/asc

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sainz y Gasly, eliminados en segunda ronda; Colapinto pasa a la Q3

Infobae

1-0. El Celta gana al Sevilla y jugará la Liga Europa

Infobae

80-87. El Manresa pone en jaque la permanencia de un Granca herido

Infobae

Aitana Bonmatí: "Hemos demostrado que somos el Barcelona"

Infobae

Ocampo: "Ha sido un triunfo muy difícil ante un rival de gran calidad"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel ironiza con la detención de cuatro activistas de la Flotilla en su regreso a Bilbao: “Exigimos explicación al Gobierno español”

Israel ironiza con la detención de cuatro activistas de la Flotilla en su regreso a Bilbao: “Exigimos explicación al Gobierno español”

Los activistas de la Flotilla regresan a España con incidentes y cuatro detenidos por desobediencia en su llegada a Bilbao

El informe de la UDEF del ‘caso Zapatero’ sitúa al expresidente y sus hijas como “principales beneficiarias” de la trama

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

ECONOMÍA

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

DEPORTES

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos

Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid: “Después de 20 años, se va a poder votar”

FC Barcelona-Olympique de Lyon: Doblete de Salma en la final de la Champions League femenina para dar póker al Barça

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid