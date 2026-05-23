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El Surne Bilbao, a consolidar el 'playoff' frente a un Girona a la baja

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Bilbao, 23 may (EFE).- El Surne Bilbao recibirá el domingo en el Bilbao Arena al Básquet Girona (12.00 horas) con el objetivo de sumar una victoria que consolidaría sus opciones de jugar el 'playoff' ante un rival ya sin objetivos a nivel clasificatorio y a la baja en las últimas semanas.

A pesar de la derrota de la pasada semana en el Roig Arena, el equipo bilbaíno mantiene la octava plaza empatado a 17 victorias con el séptimo, un Tenerife al que visitará en la última jornada en un duelo clave; una más que Unicaja, noveno; y dos más que el Breogán, el cuarto aspirante a los dos últimos billetes en juego.

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Sea cual sea el resultado que consigan los 'hombres de negro' en su último partido de la temporada regular en Miribilla no estarán clasificados ni descartados de manera matemática en esa pelea por entrar entre los ocho primeros. La Laguna, por lo tanto, será donde se decidirá el próximo viernes el futuro de los de Jaume Ponsarnau.

El técnico catalán cuenta con toda la plantilla a su disposición para este partido frente a un rival al que ha derrotado en sus tres anteriores enfrentamientos como local.

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Por su parte, el Básquet Girona efectúa su último desplazamiento de la temporada antes de despedir el curso la próxima semana en Fontajau frente al Joventut con los deberes de la permanencia ya hechos y el reto de tratar de mejorar su duodécima posición, o al menos conservarla, para tener posibilidades de jugar en Europa la próxima temporada.

En las últimas semanas el conjunto dirigido por Moncho Fernández ha perdido el paso en esa carrera con una serie de una sola victoria en las últimas siete jornadas, entre ellas en sus cuatro últimas salidas: Tenerife, Gran Canaria, Murcia y Breogán.

El equipo catalán llega a Bilbao con la baja ya conocida del lesionado Maxi Fjellerup y la duda sobre la disponibilidad del pívot canadiense James Karnik a causa de una gastroenteritis vírica que le ha hecho perderse algunas sesiones de entrenamiento esta semana. EFE

ibn/cc/cmm

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EFE

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