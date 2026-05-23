El PP reclama en el Congreso voz propia para Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de Regiones

El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a plantear a las instituciones de la Unión Europea (UE) la incorporación de representantes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones, con el objetivo de garantizar la representación institucional del conjunto de territorios, regiones, ciudades y municipios de la UE.

La iniciativa, presentada para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea, recuerda que este Comité es un organismo consultivo creado por la entrada en vigor, el 7 de febrero de 1992, del Tratado de Maastricht, y llamado a ser la voz de las regiones y los gobiernos locales europeos en los procesos decisorios de las políticas comunitarias.

PUBLICIDAD

Según expone el Grupo Popular, la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones cuenta con 21 miembros titulares y otros tantos suplentes, cuya composición fue fijada por el Gobierno español de acuerdo con una moción del Senado votada el 20 de octubre de 1993.

Conforme a aquella moción, 17 de los 21 puestos de la delegación española corresponden a las comunidades autónomas y los cuatro restantes están reservados para representantes locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

PUBLICIDAD

No obstante, el PP subraya que las leyes orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, establecieron los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, respectivamente, confiriéndoles competencias propias "a semejanza de las comunidades autónomas". Por ello, sostienen que es necesario que ambas ciudades accedan al derecho de representarse a sí mismas "como un territorio más del Estado español" en el Comité.

APROBADA UNA PNL SIMILAR EN 2015

PUBLICIDAD

La proposición, recogida por Europa Press, recuerda además que la Comisión Mixta para la Unión Europea ya aprobó por unanimidad el 24 de marzo de 2015 una PNL para reclamar la incorporación de Ceuta y Melilla a este órgano.

Entonces, instaba al Gobierno a trabajar conjuntamente y "con la mayor celeridad" con la FEMP en la elaboración de una propuesta para incorporarlas como miembros de pleno derecho para el periodo 2015-2020, por un turno rotatorio de sus presidentes como titular y suplente.

PUBLICIDAD

Los 'populares' consideran que la nueva legislatura quinquenal en la Unión Europea, iniciada tras las elecciones al Parlamento Europeo celebradas entre el 6 y el 9 de junio de 2024, ofrece un "momento propicio" para reiterar y hacer efectivo el acuerdo adoptado en 2015.