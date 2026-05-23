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El PP celebra que Bruselas mantenga abierta la investigación a Oltra: "Este asunto no puede cerrarse en falso"

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La portavoz de Política Social del PP en Les Corts, Elena Bastidas, ha celebrado la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de mantener abierta la investigación relacionada por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido entre los años 2016 y 2017 de la exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad durante la etapa del gobierno del Botànic, Mónica Oltra, mientras el procedimiento judicial continúe abierto en España.

En concreto, el pasado 5 de marzo el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abrió juicio oral contra Oltra e integrantes de su equipo en Conselleria. Esta decisión llegó tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de la Fiscalía.

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La decisión se produce tras la comparecencia de Bastidas el pasado 7 de mayo ante la Comisión de Peticiones, donde solicitó que se analizara si durante la etapa del gobierno del Botànic "se vulneraron estándares europeos de protección y respuesta institucional" en relación con este caso, ha recalcado el PPCV en un comunicado.

"El Parlamento Europeo ha entendido que este asunto no puede cerrarse en falso y ha decidido seguir vigilante porque aquí lo importante es la protección de la menor y el correcto funcionamiento de las instituciones públicas", ha señalado la diputada 'popular'.

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Bastidas ha recordado que durante su intervención denunció "el intento de desplazar el foco desde la víctima hacia el supuesto sufrimiento político de quienes tenían responsabilidades institucionales". "No podemos consentir que el relato borre a la verdadera víctima: la menor abusada. Lo dijimos en Bruselas y hoy la propia Comisión de Peticiones reconoce que todavía existen cuestiones que deben seguir examinándose", ha afirmado.

Asimismo, la diputada del GPP ha insistido en que "la presunción de inocencia y la responsabilidad judicial no borran ni la responsabilidad política ni la institucional ni la moral". A su juicio, "precisamente por eso Europa mantiene abierta esta investigación y desmonta, con esta decisión, el intento de algunos sectores de presentar este asunto como una persecución política".

La portavoz 'popular' ha insistido en que "este caso trasciende la política partidista" porque afecta "a la confianza de los menores tutelados y de sus familias en el sistema de protección". "Cuando una menor bajo tutela pública denuncia abusos, las instituciones tienen la obligación de actuar con absoluta diligencia y transparencia", ha añadido.

En este sentido, Bastidas ha defendido que en los últimos años se han intensificado protocolos y mecanismos de protección de menores en la Comunitat Valenciana, aunque "mejorar no significa olvidar". "Si se han tenido que reforzar procedimientos es precisamente porque hubo fallos que jamás deben repetirse", ha concluido.

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