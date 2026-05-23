El honor y poco más en juego en el Carlos Belmonte

Albacete/San Sebastián, 23 may (EFE).- El Albacete desea despedirse de su afición, en su último partido de Liga en casa, con un triunfo ante el filial de la Real Sociedad, al que se mide en un duelo sin nada en juego por ambas partes, puesto que ambos tienen sellada la permanencia de forma matemática.

La actualidad del Albacete está marcada por la renovación del técnico, Alberto González, que sigue sin cerrarse, pese a que tiene una oferta desde esta semana. En conferencia de prensa, el preparador malagueño dijo que estaban "acercando posturas para concretar una solución", en un enigmático mensaje en el que señaló que "hay buena predisposición", pero también que él no ha dicho que sea "casi segura la renovación".

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Todo el entorno está pendiente de su continuidad porque, de no darse, la dirección deportiva, encabezada por José Verdú 'Toché', tendría que ponerse a buscar un nuevo entrenador que concilie con el proyecto albacetense.

En cuanto a las bajas por lesión, González seguirá sin poder contar con el meta Raúl Lizoain, los centrocampistas Agus Medina, Cedeño, Víctor Valverde, Martín Fernández y Lazo y el delantero Higinio.

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La Real Sociedad B, por su parte, llega al Carlos Belmonte con los deberes hechos tras certificar la permanencia de manera matemática la pasada jornada. Los potrillos sacaron el punto que necesitaban en el descuento ante el Mirandés y volverán a estar en Segunda la próxima temporada.

El Sanse ha cerrado un magnífico año en la categoría de plata con jugadores debutantes en el fútbol profesional. Han tenido momentos de bajón y sufrimiento, pero también meses de gran fútbol y resultados que les han permitido quedarse en la categoría.

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Frente al Albacete, sin ningún aliciente ni objetivo marcado, se esperan rotaciones por parte del técnico, Jon Ansotegi.

Mikel Rodríguez, sancionado, Jon Balda, lesionado, y Luken Beitia, Ibai Aguirre y Ochieng, convocados con el primer equipo, serán las bajas para el encuentro.

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Fraga será el portero ante la más que probable marcha de Arana rumbo a Gijón para la próxima temporada. En defensa, Garro podría volver a ser titular en detrimento de Dadie y Unax Ayo podría volver al centro de la zaga. Lebarbier seguirá teniendo minutos tras volver de una larga lesión, y arriba Dani Díaz, héroe la semana pasada, apunta al once.

- Alineaciones probables:

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Albacete: Mariño; Lorenzo, Javi Moreno, Pepe Sánchez, Neva; Jogo, Pacheco, Ale Meléndez, Javi Villar; Álex Rubio, Jefté.

Real Sociedad B: Fraga; Garro, Ayo, Kita, Agote; Carbonell, Gorosabel, Eceizabarrena; Marchal, Dani Díaz, Mariezkurrena.

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Árbitro: Alonso de Ena (Comité aragonés).

Estadio: Carlos Belmonte.

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Hora: 16.15 horas. EFE

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