El cronómetro de la última jornada: ni un segundo de cambio en el descenso ni en Europa

Madrid, 23 may (EFE).- La última jornada de LaLiga EA Sports no movió ni una sola posición de descenso en ningún segundo de su desarrollo, siempre con el Mallorca y el Girona en las dos plazas directas a LaLiga Hypermotion, en la que ya estaba el Oviedo, ni tampoco el sexto puesto de Liga Europa del Celta y el séptimo de Liga Conferencia del Getafe.

. 21:00 horas (minuto 0): Empiezan los partidos. En ese momento, el Celta va a la Liga Europa, el Getafe a la Liga Conferencia y el Girona y el Mallorca descienden a LaLiga Hypermotion.

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. 21:05 horas (minuto 5): Ez Abde adelanta al Betis contra el Levante (1-0), aún en zona de permanencia, pero en peligro, tras marcar con la derecha dentro del área. Es el primer gol de la jornada. El descenso sigue igual, con Mallorca y Girona, empatados a cero en sus encuentros contra el Oviedo y el Elche, respectivamente. Europa también, con Celta y Getafe clasificados en la sexta y séptima plaza, respectivamente.

. 21:13 horas (minuto 13): Gonzalo García marca el 1-0 para el Real Madrid contra el Athletic Club, que se aleja de las opciones europeas. A la misma vez, el Alavés toma ventaja contra el Rayo Vallecano, que también rebaja sus posibilidades de ser séptimo, con un gol de Toni Martínez (1-0). Todo sigue igual en el descenso, sin cambios en el marcador ni en Montilivi ni en Son Moix, y en Europa, con sendos 0-0 de Celta y Getafe.

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21:29 horas (minuto 29): La Real Sociedad, sin Remiro, con molestias en el calentamiento a dos días de la convocatoria de la selección española para el Mundial 2026, anota el 0-1 contra el Espanyol por medio de Osri Oskarsson, rematador en el área. Tampoco altera la posición ni del Celta ni del Getafe en Europa. No tiene influencia en el descenso, que se mantiene con la pérdida de categoría de Mallorca y Girona con media hora disputada.

21:39 (minuto 39): El Elche se acerca a la salvación con un golazo con la izquierda de Álvaro Rodríguez a la media vuelta, tras varios toques. Esa diana dispara la exigencia del Girona, que necesita ganar para la permanencia y ya pierde por 0-1 en Montilivi. El otro conjunto que sigue en descenso es el Mallorca, con su 0-0 ante el Oviedo.

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21:41 (minuto 41): Jude Bellingham logra el 2-0 para el Real Madrid ante el Athletic, descartado de Europa con ese resultado.

21:43 (minuto 43): El Mallorca se adelanta contra el Oviedo, con un gol de Pablo Torre con la izquierda en el segundo palo. A la espera de otros marcadores de sus rivales directos, aún no le basta al conjunto balear para salir del descenso, porque tiene perdida la diferencia particular con el Levante. Ambos suman en ese momento 42 puntos. Necesita una derrota del Elche.

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21:46 (Minuto 46+): El Athletic reduce distancias con el 2-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Lo marca Gorka Guruzeta con una excelente volea dentro del área. Aún no le vale para nada al equipo bilbaíno, que necesita ganar para ir a Europa.

21:47 (minuto 47+): El Levante empata contra el Betis en el tiempo añadido en el estadio de La Cartuja con un gol de Carlos Espí, que lo sitúa más cerca de la salvación.

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21:51 (minuto 51+): Todos los partidos llegan al descanso con Mallorca y Girona en descenso y Celta y Getafe en Europa, igual que al inicio de la jornada. Los resultados al intermedio son: Girona 0 – Elche 1; Mallorca 1 – Oviedo 0; Alavés 1 – Rayo Vallecano 0; Getafe 0 – Osasuna 0; Espanyol 0 – Real Sociedad 1; Real Madrid 2 – Athletic 1; Valencia 0 – Barcelona 0; Betis 1 – Levante 1 y Celta 0 – Sevilla 0. Girona y Mallorca descienden al descanso, el Celta va a la Liga Europa y el Getafe a la Liga Conferencia.

22:07 (minutos 46): Comienza la segunda parte en todos los estadios.

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22:10 (minuto 48): El Girona empata con el Elche, en un lanzamiento de falta despejado por Dituro y remachado por Arnau Martínez dentro del área. La igualada, en cualquier caso, mantiene todo igual. El Girona necesita ganar para salvarse. El Mallorca también debe ganar y esperar una derrota del Elche y Osasuna, que igualó a cero en Getafe.

22:13 (minuto 51): El Celta marca el 1-0 ante el Sevilla para agrandar sus certezas para ser sexto. El gol es de Ilaix Moriba. El Real Madrid también consigue el 3-1 sobre el Athletic, por medio de Kylian Mbappé, máximo goleador de LaLiga con 25 tantos.

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22:15 (minuto 53): Dolan logra el 1-1 para el Espanyol contra la Real Sociedad, pero es anulado tras la revisión en el VAR.

22:21 (minuto 60): El Getafe se adelanta ante Osasuna, con un gol de Luis Milla y aumenta el riesgo sobre Osasuna, que caería a la división inferior si el Girona gana al Elche con los marcadores a falta de media hora del final de cada encuentro.

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22:22 (minuto 61): El Barcelona descarta al Valencia de Europa con el 0-1 de Robert Lewandowski.

22:27 (minuto 66): El Valencia iguala al Barcelona (1-1), con un gol de Javi Guerra, y el Espanyol empate a la Real Sociedad, por medio de Roberto Fernández (1-1), con lo que salen aún más reforzados el Celta y el Getafe en posiciones europeas.

22:30 (minuto 69): El Betis vuelve a adelantarse al Levante (2-1), de nuevo inquieto, pero en zona de permanencia.

22:33 (minuto 72): El Valencia remonta al Barcelona con el 2-1 de Luis Rioja, pero los triunfos del Celta y el Getafe lo mantienen fuera de Europa.

22:35 (minuto 75): Camello marca el 1-1 del Rayo en Vitoria. No cambia nada ni en Europa ni en el descenso.

22:43 (minuto 82): El Girona intensifica su ofensiva. Todo está en el aire. Un gol del Girona lo cambia todo.

22:44 (minuto 83): Manu Morlanes afianza el triunfo, por el momento inservible, del Mallorca ante el Oviedo con el 2-0.

22:49 (minuto 88): Muriqi anota el 3-0 para el Mallorca. Sigue en descenso.

22:51 (minuto 90: Brahim Díaz aumenta la goleada del Real Madrid sobr eel Athletic (4-1).

22:52 (minuto 91): El Rayo remonta al Alavés (1-2) con un gol de Randy Nteka, pero no consigue plaza europea. A la vez, Iñaki Williams marca el 4-2 del Athletic ante el Real Madrid.

23:02 (minuto 100): El triunfo por 3-1 del Valencia sobre el Barcelona culmina la sesión del sábado. Descienden el Mallorca y el Girona, el Celta va a la Liga Europa y el Getafe a la Liga Conferencia, tras los siguientes resultados: Girona 1 – Elche 1; Mallorca 3 – Oviedo 0; Alavés 1 – Rayo Vallecano 2; Getafe 1 – Osasuna 0; Espanyol 1 – Real Sociedad 1; Real Madrid 4 – Athletic 2; Valencia 3 – Barcelona 1; Betis 2 – Levante 1 y Celta 1 – Sevilla 0. EFE