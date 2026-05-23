El Auckland FC neozelandés, campeón de la liga australiana

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El Auckland FC neozelandés se ha proclamado campeón de la liga australiana (A-league) tras imponerse este sábado en la final al Sydney FC del peruano Piero Quispe por 1-0 en partido disputado en su feudo, el Go Media Stadium.

Un tanto del neozelandés Cameron Howieson a la hora de partido, con un disparo desde fuera del área que fue desviado por Jordan Courtney-Perkins, selló el triunfo del cuadro que dirige el australiano Steve Corica y frustró a su exequipo, que buscaba su sexto título liguero y el primero desde 2020.

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El Auckland terminó la fase regular de la liga en la tercera posición y en la fase por el título se deshizo del Melbourne City y del Adelaida United, en tanto que el Sydney se metió en la gran final tras superar al Melbourne Victory y al Newcastle Jets.

El cuadro australiano estaba invicto desde la llegada al banquillo de Patrick Kisnorbo en marzo. Trató de igualar el encuentro, pero los locales, que contaron el apoyo de la mayoría de los 28.374 espectadores que llenaron las gradas, supieron aguantar y conviertirse en el primer equipo kiwi campeón del torneo. EFE

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