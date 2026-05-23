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De la Fuente: “Mi única motivación es llevar a los mejores, no hay jugadores de clubes”

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Madrid, 23 may (EFE).- El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, asegura que su “única motivación” a la hora de elaborar la lista de 26 futbolistas que irán al Mundial de este verano es “llevar a los mejores” tras remarcar que “no hay jugadores de clubes, sino de selección”.

De la Fuente lanzó este mensaje en una charla con el exseleccionador Vicente del Bosque, campeón del mundo en 2010, divulgada este sábado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dos días antes de que desvele la relación de jugadores que participará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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“Los seleccionadores somos los únicos profesionales cuya única motivación que tenemos es la deportiva, porque sería absurdo no llevar a los que a los mejores. Otros tendrán otras motivaciones, pero la nuestra siempre es pensar en nuestra idea, llevar a los mejores”, sostiene el técnico riojano.

De la Fuente admite que hacer la lista es “el proceso más crítico y doloroso” al tener que descartar a jugadores que han tenido un gran rendimiento, pero remarca que su consigna es convocar a los que más se lo merecen.

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“A ver si de una vez por todas nos hacemos fuertes en el mensaje de que aquí no hay jugadores de clubes, sino de selección (…) Con los jugadores no tengo duda, quizá sea a nivel mediático, de medios, quizá de algunos aficionados”, añade.

Con esta premisa, garantiza que actuará con “honestidad” y pide a los jugadores que se queden fuera que “deben entenderlo” porque decidirá pensando “en lo mejor para el grupo”.

Sobre las opciones de España de revalidar el título de 2010, De la Fuente dice “no rehuir el papel de favoritismo, que viene de fuera”, pero matiza: “Eso no garantiza nada. Somos favoritos, claro que sí, pero igual que Inglaterra, Alemania, Francia, Brasil, Argentina…”.

“Ellos pensarán lo mismo porque tiene opciones de ganar, es legítimo, pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo lo difícil que es”, apunta.

Para el seleccionador, llegar “cerca de la final o jugarla” sería un éxito y no sería un fracaso perderla porque “siendo mucho mejor que el rival, se puede perder”. “Fracaso será no hacer lo que todo lo que puedes hacer, pero cuando lo haces y aun así te ganan, pues eso es el deporte”, incide.

De la Fuente considera necesario “recuperar el espíritu de 2010” con el que España ganó el Mundial y que se genere “el sentimiento de sentirse español” al observar que “gente joven se había desenganchado un poco del deporte”.

Del Bosque opina que 'La Roja' tiene muy buenos jugadores y que no es posible “contentar a todo el mundo”, al tiempo que subraya la importancia de que en la selección haya “un buen ambiente, sano”. “Sean del Madrid, del Barcelona… Cuando vienen a la selección son de la selección”, prosigue.

El técnico con el que España ganó el Mundial en Sudáfrica confiesa que lo que más le dolió fue dejar fuera de ese campeonato a Raúl González, en la recta final de su carrera en el Real Madrid, y al hispano-brasileño Marco Senna. “Son cosas que tengo metidas por dentro que no se me van a quitar mientras viva”, confiesa.

Del Bosque da un consejo a De la Fuente en la gestión con los jugadores: “Que parezca que sean ellos los que mandan, pero que se haga lo que tú quieres”.

Sobre si España es favorita, Del Bosque comparte que es una de las candidatas por tener un “equipazo”, pero puntualiza: “Con prudencia, con calma, sin presumir mucho”. EFE

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