Comienza la marcha con ciertos de personas en Madrid para pedir la dimisión de Sánchez

Madrid, 23 may (EFE).- Cientos de personas se han unido este sábado a la marcha en Madrid organizada por Sociedad Civil Española, integrada por más de 150 asociaciones, para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria anticipada de las elecciones generales.

Portando múltiples banderas de España y al grito de proclamas como 'No es inmigración es una invasión' o 'Reemigración si no comen jamón', además de insultos al presidente del Gobierno y al ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la marcha ha salido, como estaba previsto, de la plaza de Colón por la calle Génova.

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A la convocatoria ha acudido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha marchado junto a otros dirigentes del partido como el eurodiputado Jorge Buxadé tras una pancarta del partido en la que se podía leer 'Echar a Sánchez también es una prioridad nacional'.

En declaraciones a los medios, Abascal ha asegurado que "España está secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo" a los ciudadanos y "promoviendo una invasión migratoria" y, ante esta situación, Sánchez "va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones" y "perpetuarse en el poder", por lo que llama a este tipo de movilizaciones. EFE

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