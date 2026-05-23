Belarra ve al PSOE "agotado" tras la imputación de Zapatero y dice que "pinta feo": "Está marcando el fin de una etapa"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que el PSOE está "políticamente agotado" tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en un auto judicial sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra y sobre el que la responsable de la formación ha insistido que "pinta feo".

"Es un auto que pinta feo, y cuanta más información vamos conociendo, más preocupadas estamos. Desde mi punto de vista, este gravísimo caso está marcando el fin de una etapa", ha advertido en declaraciones a los medios este sábado en Madrid antes del inicio de una manifestación de docentes de educación infantil de 0 a 3 años.

PUBLICIDAD

En este contexto, la diputada ha instado a "trabajar en una izquierda fuerte, limpia, feminista, ecologista", que no tenga ninguna sombra de corrupción y que pueda "luchar contra la guerra social judicial de verdad".

Así, se ha mostrado contraria a una moción de censura liderada por el Partido Popular, ya que considera que "la solución a la corrupción del PSOE" no es "la corrupción" del PP.

PUBLICIDAD

"La solución a la corrupción del PSOE no es la corrupción del PP, sino una izquierda fuerte, que no tenga ningún caso de corrupción como es el caso de Podemos, que ha tenido responsabilidades de gobierno y que tiene cero casos de corrupción en más de diez años de historia. Este es el camino que está reclamando la gente", ha defendido.