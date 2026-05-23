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Arranca el Congreso autonómico del PP de Baleares que reelegirá a Prohens

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El XVII Congreso autonómico del PP de Baleares que reelegirá a Marga Prohens como presidenta del partido, dado que es la única candidata que se ha presentado, ha arrancado la mañana de este sábado entre loas a su figura.

Los presidentes de los 'populares' de Mallorca, Llorenç Galmés, y de Palma, Jaime Martínez, han sido los encargados de dar la bienvenida a la militancia, que se ha reunido en el Palacio de Congresos de Palma.

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"Somos un partido a pie de calle, que escucha las necesidades de los vecinos, de la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestra tierra. Defendemos a la gente de aquí, este es el PP", ha dicho Galmés.

El también presidente del Consell de Mallorca ha pedido un "esfuerzo" a la militancia de cara al próximo ciclo electoral, previsto para el año que viene y que será "muy importante".

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Martínez, alcalde de Palma, ha considerado que "la valentía y la solvencia" de Prohens le permite "tomar decisiones firmes, pero escuchando a la gente".

"Su carácter nos permite que estemos afrontando los retos del futuro en vivienda o en movilidad, con firmeza pero sin perder la identidad de nuestra tierra", ha subrayado.

La jornada continuará a lo largo de la mañana con las intervenciones de la presidenta de la comisión organizadora del congreso, Marga Durán, quien presentará el informe elaborado y dará pie a la votación y composición de la Mesa.

La secretaria general del PP de Baleares, Sandra Fernández, expondrá el informe de los últimos años de gestión. Le seguirá la presentación de las ponencias de Estrategia Política, a cargo de Antònia Roca, y de Estatutos, a cargo de Ramón Sintes.

A las 11.30 horas será el turno de la actual líder de los 'populares' de Baleares, la también presidenta del Govern Marga Prohens, quien será reelegida en el cargo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha viajado a Palma para respaldar a Prohens, será el encarado de cerrar el congreso.

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