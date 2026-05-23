Andorra y Ceuta se juegan el 'título' de mejor novato en la categoría

Andorra La Vella/Ceuta, 23 may (EFE).- El Andorra y el Ceuta, dos exPrimera RFEF, se citan es domingo (16.15 horas) en el Nou Estadi de la FAF en la penúltima jornada de Segunda División para dilucidar el premio de consolación de quién es el mejor clasificado entre los novatos de la categoría.

Sin opciones de ascenso y con la permanencia asegurada desde hace varias jornadas, será un partido con la única tensión de saber quién estará por delante en la clasificación, con tres puntos de ventaja de los andorranos a falta de dos jornadas.

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El FC Andorra, con 58 puntos, está además a uno de igualar su mejor marca en el fútbol profesional.

El equipo dirigido por Gerard Piqué y Jaume Nogués, que cuenta con Carles Manso como cabeza visible del equipo técnico de trabajo, llega al encuentro con las bajas de los lesionados Edgar González, Théo Le Normand y Jastin García y sin el sancionado Diego Alende.

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El defensa central Gael Alonso sí estará disponible, puesto que el Comité de Competición le perdonó la tarjeta amarilla con la cuál tendría que haber cumplido una sanción por acumulación de amonestaciones.

El Ceuta, que no juega en Andorra desde hace 44 años, cuando ambos equipos militaban en la desaparecida Segunda B, quiere repetir el resultado de la primera vuelta, cuando se impuso a los del Principado por 2-1.

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El cuadro que dirige José Juan Romero tiene hasta nueve bajas, de las que tres, Marcos Fernández, Youness y Bodiger, están sancionados por acumulación de amarillas.

Tampoco serán de la partida el delantero Marc Domènech, que ha finalizado su cesión y ha regresado a Mallorca; los lesionados José Campaña, José Matos, 'Salvi' Sánchez, Koné y 'Redru' y Bassinga convocado por Burkina Faso.

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La acumulación de ausencias, solo paliadas por la vuelta del lateral Aisar, hace que Romero se vea obligado a tirar del segundo equipo, que milita en Tercera RFEF, para completar la convocatoria.

- Alineaciones probables:

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Andorra: Owono; 'Petxa', Gael Alonso, 'Bomba', Imanol; Sergio Molina, Marc Domènech, Dani Villahermosa; Josep Cerdà, Yeray Cabanzón y 'Lauti' de León.

Ceuta: Guille Vallejo; Anuar, Aisar, Carlos Hernández, Yago; Marino, Bassinga, Rubén Díez; Kuki Zalazar, Konrad y Schor.

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Árbitro: pendiente de anunciarse.

Estadio: Nou Estadi de la FAF de Encamp.

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Hora: 16.15. EFE

vds/and-rp/cb/cpg/jap

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