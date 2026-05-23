Alberto Reina: "Por fin se acaba este calvario"

Palma, 23 may (EFE). - El futbolista del Oviedo, Alberto Reina, confesó al finalizar el último partido de la temporada ante el Mallorca (3-0) que "por fin se acaba este calvario", en referencia a una dura temporada que condena al equipo asturiano a jugar en LaLiga Hypermotion el próximo curso.

"Sí, por fin acaba este calvario, este equipo en el que me incluyo no ha estado a la altura esta temporada y pedir perdón a la afición", dijo después de haber quedado descendido varias semanas antes de finalizar LaLiga EA Sports.

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"Es momento de desconectar, limpiar bien la cabeza y volver más fuertes, esta afición nos ha dado muchísimo, y lucharán con nosotros el año que viene", añadió en referencia a la próxima temporada en unas declaraciones a la televisión muy breves.

dcj/apa

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