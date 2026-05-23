Adrián: "Me retiro en el lugar al que pertenezco"

Sevilla, 23 may (EFE).- Adrián San Miguel, portero del Betis, dijo tras el último partido de su carrera, el que terminó con la victoria bética sobre el Levante (2-1) en La Cartuja, que se retira en lugar al que pertenece.

“Si digo la verdad, desde ese niño que empezó a jugar en el Betis, que jugó aquí desde muy pequeño, volver a casa hace dos años era el momento, lo sentí de corazón. Y hoy es otro momento que nunca olvidaré. Es un orgullo”, reflexionó en Movistar+.

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Indicó que "sólo" tiene "palabras de agradecimiento al Betis" porque se "lo dieron todo" desde que empezó su carrera.

"Me retiro en el lugar al que pertenezco. La verdad que, como he dicho, son decisiones complicadas, la de retirarse por ejemplo. Pero al final las decisiones que salen del corazón son las adecuadas: qué mejor manera que irme así. Agradecer a todo el mundo, hemos vivido una temporada magnífica", dijo. EFE

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