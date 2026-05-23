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3-1. El Valencia remonta al Barcelona, pero se queda sin Europa

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Valencia, 23 may (EFE).- El Valencia remontó este sábado el tanto inicial del culé Robert Lewandowski con los goles de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez, todos ellos en la segunda mitad, pero la victoria no le sirvió para entrar en Liga Conferencia, ya que Getafe y Rayo Vallecano ganaron sus partidos. EFE

plm sm/asc

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