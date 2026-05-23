1-1. El Girona baja a Segunda y el Elche celebra la salvación

Girona, 23 may (EFE).- El Girona descendió este sábado a LaLiga Hypermotion al empatar en Montilivi (1-1) con un Elche que celebró la permanencia en Primera División.

El equipo de Míchel Sánchez estaba obligado a ganar para salvarse y Arnau Martínez igualó el tanto inicial de Álvaro Rodríguez, pero no llegó el gol del triunfo y la permanencia en LaLiga EA Sports. EFE

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