Pradales: "Euskadi jamás dará por perdida la reclamación de traer el Guernica"

Bilbao, 22 may (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que Euskadi "jamás dará por perdida" la reclamación de que el Guernica de Picasso se traslade definitivamente a esta comunidad autónoma y ha advertido de que el Ministerio de Cultura aún no se ha posicionado al respecto oficialmente.

"Vamos a ser insistencialistas", ha comentado irónicamente en Radio Euskadi, al tiempo que ha anunciado que seguirá trabajando para acordar su traslado y ha adelantado que el Gobierno Vasco enviará un informe técnico y una propuesta al Gobierno español y, en su caso, al Museo Reina Sofía.

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El lehendakari espera que el ministro de Cultura atienda pronto la solicitud de la consejera de Cultura y vicelendakari, Ibone Bengoetxea, para reunirse y analizar ese posible traslado del cuadro.

Ha dicho que habló de "Gernika, como un símbolo universal de la paz", en su reciente visita al Papa y que le invitó a visitar Euskadi coincidiendo con el 90 aniversario del bombardeo de la villa vizcaína el año que viene.

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Al cardenal Pietro Parolin le planteó que Euskadi puede ser, "en términos de convivencia y reconciliación un lugar donde experimentar un modelo de Justicia restaurativa de manera pionera en Europa".

Para conseguirlo, el Gobierno Vasco trabaja un anteproyecto de Justicia restaurativa que el lehendakari espera aprobar en Consejo del Ejecutivo próximamente.

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Por otra parte, ha pedido no fomentar "la polémica absolutamente estéril" planteada por UPN sobre los símbolos en la nueva camiseta del Athletic, que Pradales considera "muy bonita".

Sobre las dudas manifestadas por las instituciones vascas por la posibilidad de que Bilbao y San Sebastián sean sedes de del Mundial 2030, el lehendakari ha explicado que en marzo, tras una visita a Euskadi de los técnicos de la FIFA se concretaron una serie de exigencias "leoninas" en materia de fiscalidad, de logística y transporte y financieras, entre otras, que ahora las instituciones vascas van a analizar.

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Después "darán las explicaciones oportunas a la FIFA y tomarán la decisión más responsable y más adecuada para el conjunto del país", ha sentenciado.

En cualquier caso, Pradales ha asegurado que independientemente de la decisión sobre el Mundial de Fútbol, Euskadi seguirá buscando atraer eventos que favorezcan su proyección internacional. EFE

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