Espana agencias

Un 'jardín gourmet' para Roland Garros

Guardar
Google icon

Antonio Torres del Cerro

París (Francia), 22 may (EFE).– Un pastel relleno de chocolate con la forma de una pelota de tenis, costillas de maíz con pimentón ahumado o espárragos blancos de las Landas. Este tipo de creaciones gourmet, que habían estado reservadas para los VIP, podrá también degustarlas el público general de Roland Garros a partir de este domingo.

PUBLICIDAD

A dos días del inicio del cuadro principal del emblemático torneo de tierra batida, el denominado "Jardin des Chefs", un espacio al aire libre ubicado en los invernaderos de Auteuil -junto a la pista Simonne-Mathieu-, celebra este año su primera edición con la idea de fusionar la excelencia del deporte con la alta cocina francesa.

El espacio, diseñado como un punto de encuentro y desconexión dentro del estadio, pero en el que también habrá pantallas gigantes para seguir los principales encuentros, tendrá un ajetreado ir y venir de prestigiosos chefs afincados en Francia.

PUBLICIDAD

Durante dos semanas, se turnarán a la hora del almuerzo (de 11:30 a 15:30 horas) y en la de la cena (de 18:00 a 22:00 horas) chefs como el colombiano Juan Arbeláez y la brasileña Alessandra Montagne ambos en la selecta lista de 13 cocineros de alta gama invitados.

La carioca Montagne ofrecerá pescado estofado en leche de coco con cebollas, pimientos y tomates, servido con arroz blanco e inspirado en su Brasil natal, mientras que Arbeláez, además de las costillas de maíz con pimentón ahumado, tratará de deleitar a los comensales con una hamburguesa de buey con queso cheddar ahumado y salsa César.

Si el toque latinoamericano es indudable, la filosofía principal de esta iniciativa gravita en torno a la materia prima de los platos.

Muchos de los chefs participantes basan su propuesta culinaria en la estacionalidad, el respeto al medio ambiente y el uso de hierbas, frutas y verduras frescas (como los espárragos, el yuzu, la menta o la albahaca). Los precios de las creaciones, no obstante, aún no han sido divulgados.

En el turno de noche, el espacio se transforma para adoptar un ambiente festivo estilo 'Bodega' bajo la batuta del célebre chef Yves Camdeborde, el pionero de la 'bistronomía' (concepto culinario basado en platos con técnicas y calidad de restaurante de lujo pero en un ambiente informal y con precios más accesibles).

Inspirado en las tapas españolas y en el concepto de 'finger food' (comida para comer con las manos), Camdeborde brindará raciones de jamón curado francés de Bigorre, hummus o un sándwich brioche vegetariano.

El público general será, después de todo, el encargado de dictar sentencia ante esta atrevida propuesta gastronómica. Por lo pronto, la directora del torneo, la extenista Amélie Mauresmo, ya ha mostrado su orgullo ante un proyecto que, según sus palabras, "pone el foco en un ámbito en el que Francia destaca y por el que tengo un gran interés: la gastronomía". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desarticulada en Huelva una de las redes de más activas de petaqueo para el narcotráfico

Infobae

Detenido al sur de Alicante un fugitivo con una orden de Bielorrusia por fraude

Infobae

Testifican ante el juez los hermanos de los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas

Infobae

Urtasun dice que Sumar "protegerá" al Gobierno progresista pese a la imputación de Zapatero, a quien pide explicaciones

Urtasun dice que Sumar "protegerá" al Gobierno progresista pese a la imputación de Zapatero, a quien pide explicaciones

160 militares españoles parten hacia Líbano para integrarse en la misión de paz de la ONU

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

A Zapatero también le “pinta feo”: no dará entrevistas y baraja pedir el aplazamiento de su declaración para preparar mejor su defensa

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

La ley es muy clara con los privilegios de los expresidentes y muy vaga con sus obligaciones, con una mina en la consultoría, los consejos y las conferencias

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson

La convocatoria de Noruega para el Mundial después de 28 años sin acudir a la cita: Haaland como máxima estrella y dos jugadores de LaLiga

Rafa Nadal, entre la admiración por Sinner y la preocupación por Alcaraz: “La vida determinará sus límites”

Enrique Riquelme oficializa su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid