160 militares españoles parten hacia Líbano para integrarse en la misión de paz de la ONU

Madrid, 22 may (EFE).- Un total de 160 militares españoles han partido hacia Líbano, que toman el relevo de la operación 'Libre Hidalgo' para integrarse en la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano (FINUL).

A pesar de la gravedad de la situación en la zona, objeto de continuos ataques e incursiones del Ejército israelí, los cascos azules siguen cumpliendo su tarea y realizando patrullas en la ‘blue line’ fronteriza entre Israel y el sur de Líbano, ha informado el Ministerio de Defensa.

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha despedido esta mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz a 29 de ellos, a los que se unirán en Zaragoza otros 131, que completan el contingente que se desplaza a Líbano.

Robles les ha recordado que “España se siente muy orgullosa del trabajo que realizan por la estabilidad y la seguridad en la zona bajo la bandera de Naciones Unidas”, y ha destacado el prestigio internacional de las Fuerzas Armadas españolas, a la vez que ha trasladado su reconocimiento a las familias, ha informado el Ministerio de Defensa.

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Los integrantes de la nueva Brigada Líbano (BRILIB), que procede del Mando de Tropas de Montaña ‘Roncesvalles’, con regimientos de Pamplona y Jaca, han expresado a la ministra su total disposición para iniciar esta misión, en la que las Fuerzas Armadas españolas están comprometidas desde hace casi 20 años.

Este mando liderará la Brigada Multinacional Este desde este jueves, a la que aporta 337 hombres y mujeres de los casi 650 que componen el contingente allí desplegado.

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La ministra tiene previsto dar la bienvenida esta noche, también en Torrejón, al personal integrante de la tercera y última rotación del contingente, integrada por 255 militares, entre ellos el general de división Antonio Ramón Bernal.

El contingente español lidera el sector Este de FINUL, donde despliegan cuatro batallones de India, Nepal e Indonesia, además de España. EFE

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