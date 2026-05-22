Temas del día de EFE España del sábado 23 de mayo de 2026

PLUS ULTRA

Madrid - Tras la imputación histórica del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se esperan avances en la investigación del juez José Luis Calama, que a la espera de que el exlíder del PSOE declare el próximo 2 de junio ha ordenado ya bloquear casi medio millón de euros de sus cuentas bancarias.

PUBLICIDAD

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023131382)

GOBIERNO EXPRESIDENTES

PUBLICIDAD

Madrid - La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero lleva a primer plano el estatuto de quienes han sido inquilinos de la Moncloa, regulado por una norma de hace más de treinta años y, según expertos consultados por EFE, alejada de los actuales estándares de transparencia.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8011476144)

PUBLICIDAD

ELECCIONES 2027

Madrid - A un año desde este sábado para que los españoles acudan a las urnas con el fin de elegir a sus alcaldes y a una decena de presidentes autonómicos, el ambiente político hace prever una dura precampaña de doce meses y con la incógnita del momento en que se convocarán los comicios generales.

PUBLICIDAD

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021380702)

GOBIERNO LEGISLATURA

PUBLICIDAD

Madrid- Sociedad Civil Española convoca una "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que está previsto que acudan representantes del PP y la plana mayor de Vox, encabezada por su presidente, Santiago Abascal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

IVÁN REDONDO (Entrevista)

Madrid- Iván Redondo, ex secretario de Estado y jefe de gabinete de Pedro Sánchez, acaba de publicar “El Manual”, examina la actualidad en una entrevista con EFE y defiende la oportunidad de reformar la Constitución cuando se cumplan cincuenta años de democracia y llegue la hora “de decir las cosas”, esas cosas que en España son imposibles “hasta que interesa”.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISAK ANDIC

PUBLICIDAD

Barcelona - A la espera de que la investigación en marcha depare evidencias más sólidas, la imputación por homicidio contra Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, se sustenta en múltiples indicios, pero sin ningún testigo ni pruebas directas: un tribunal popular deberá decidir, en caso de juicio, si son suficientes para condenar.

(Texto) (Foto)

IRÁN GUERRA

Madrid - El conflicto de Oriente Medio, con el bloqueo del estrecho de Ormuz -uno de los grandes canales para el transporte de petróleo y gas-, ha generado una nueva crisis energética en la que España parte de una posición más cómoda que otros países europeos por su capacidad de refino, sus plantas regasificadoras y la implantación de renovables.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023480744)

HUELGA PROFESORADO

València - Manifestación del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, convocada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF bajo el lema 'La comunitat educativa alça la veu', dentro de sus acciones de protesta para reclamar mejoras en la educación pública valenciana y en el marco de la huelga indefinida que mantienen desde el pasado 11 de mayo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(18 h. Plaza de san Agustín. El recorrido seguirá por las calles Xàtiva, Colón, Porta de la Mar, Palacio de Justicia, Paz y san Vicente y finalizará en la plaza del Ayuntamiento)

LIBROS MATERNIDAD

Sevila - Un bebé que lleva horas llorando sin motivo aparente, decidir entre lactancia materna y biberón o establecer una rutina de sueño son situaciones a las que se enfrentan diariamente miles de padres para las que el enfermero Pedro Camacho ha intentado crear una "red de apoyo" en su libro 'Mi único plan es quererte' (Espasa). Eva Ruiz Verde

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PACO ROCA (ENTREVISTA)

València - El dibujante valenciano Paco Roca ha dado un giro de registro temático en su último cómic, 'El viaje' (Astiberri), que sale a la venta el próximo 28 de mayo, para reflexionar e indagar en las relaciones de pareja, tanto a partir de sus propias experiencias como de las recogidas en su entorno, según cuenta en una entrevista con EFE. Por Mónica Collado.

(Texto) (Foto)

MÚSICA DISCO (Entrevista)

Madrid - Naiara, la ganadora del concurso Operación Triunfo 2023, se autodefine como "mujer española" y honra a la cantante Rocío Jurado en 'La Española', su primer EP tras su paso por el concurso. La artista habla en una entrevista con EFE de su conexión con el folclore y el largo proceso de creación de un disco en el que define su sonido como una mezcla entre la tradición y la modernidad. Carla Pérez

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FLORES COMESTIBLES

Vitoria - Ensalada, huevos rellenos con caléndula, barquitos de tulipán y mousse de mimosa componen la propuesta gastronómica que la experta en etnobotánica Clara Gutiérrez diseña en entrevista con EFE para disfrutar del sabor, del color, y de los nutrientes que aportan las flores comestibles, cuyo potencial está todavía por explotar entre productores, hogares y hosteleros.

(Texto) (Foto)

CINE HISTORIA

Cartagena (Murcia) - En 1966 el cineasta Sergio Leone rodó en Burgos buena parte de su popular película “El bueno, el feo y el malo”. Cuando se cumplen 60 años de aquel rodaje, la asociación cultural Sad Hill ha localizado en Cartagena el cañón con el que Clint Eastwood dispara en la secuencia final del filme, generando gran expectación entre amantes del cine y curiosos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Palma.- PARTIDOS PP.- XVII Congreso del PP de Baleares, con intervenciones de la presidenta autonómica, Marga Prohens (11.30h) y del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo (12.15h). Palacio de Congresos (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- València.- PARTIDOS PSPV.- El PSPV-PSOE celebra un acto público bajo el lema "Serà València. Serà Pilar", sobre la candidatura de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a la alcaldía de València. Parc de l'Hort de Senabre, plaza Santiago Suárez "Santi" (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- GOBIERNO LEGISLATURA.- Sociedad Civil Española convoca una "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De Colón al arco de Moncloa. (Texto)

11:00h.- Lleida.- PARTIDOS PSOE.- La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, interviene en la inauguración el Consell Nacional de las Juventudes Socialistas de Catalunya, que se celebra en Lleida. Sala Alfred Perenya. Avenida Blondel, 64.

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS VOX.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios antes de participar en una 'botifarrada' popular en Barcelona. Parque de la Trinitat. (Texto)

12:00h.- Ames (A Coruña).- PARTIDOS SUMAR.- Movemento Sumar celebra el acto 'Galicia fai fronte: dereitos e futuro' con las intervenciones de Verónica Barbero, Paulo Carlos López, Manuel Lago y Gloria Alonso. Casa da Cultura de Milladoiro. (Texto) (Foto)

12:00h.- Santiago de Compostela.- PARTIDOS BNG.- El BNG convoca su Consello Nacional, máximo órgano entre asambleas, a un año de las elecciones municipales. Sede del BNG. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- La líder de Podemos, Ione Belarra, interviene al inicio del Consejo Ciudadano Estatal, el órgano de dirección política del partido Calle de Francisco Villaespesa, 18 (Texto) (Vídeo)

13:00h.- Rivas-Vaciamadrid (Madrid).- ESPAÑA SÁHARA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en el Festival Sáhara Libre, con motivo del 50 aniversario de la RASD, en el recinto ferial del auditorio Miguel Ríos, en Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

13:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARTIDOS CC.- El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, efectúa una valoración de los asuntos tratados en el consejo político nacional de la formación, que abrirá el plazo para presentar las candidaturas a la Presidencia de Canarias. Factoría de Innovación (c/ Jesús Hernández Guzmán, 6) (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

10:45h.- Ferrol.- TRANSPORTE FERROVIARIO.- El Foro Cidadán polo Ferrocarril desarrolla un viaje reivindicativo entre Ferrol y Ortigueira para exigir al Gobierno central la modernización de la conexión ferroviaria con la comarca ferrolana. Estación de tren. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid- HUELGA TEXTIL.- UGT convoca una manifestación en una jornada de huelga en las grandes cadenas de comercio textil y calzado en protesta por el preacuerdo entre la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y FETICO para el primer convenio estatal, al considerar que supondrá pérdida de derechos. Calle Preciados, 25

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:45h.- Villarrobledo (Albacete).- GUARDIA CIVIL.- Acto institucional con motivo del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. Plaza Ramón y Cajal.

11:00h.- Valencia.- INCENDIO VALÈNCIA.- La alcaldesa de València, María José Catalá, visita los trabajos de rehabilitación del edificio de Campanar que sufrió un incendio en febrero del 2024. Puerta del edificio, C/ Rafael Alberti Poeta 2 (Texto)

SOCIEDAD

Castro Urdiales.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Comienza en Castro Urdiales el primero de los catorce encuentros, que organiza el Gobierno central junto con el Consejo de la Juventud de España, para que jóvenes en distintos puntos del país se animen a debatir en espacios públicos y reflexionen sobre su papel en la democracia.

Madrid.- ESCUELAS INFANTILES.- Concentración en Madrid de los sindicatos para continuar reivindicando mejoras laborales y salariales de las educadoras de escuelas infantiles. (Texto)

11:00h.- Santiago de Compostela.- CAMINO SANTIAGO.- Muchos estadounidenses que recorren el Camino de Santiago -la segunda comunidad después de los españoles- buscan "llenar un hueco de espiritualidad, paz y una vida sencilla", ha afirmado el artista y diseñador John Weeden, autor de su primera novela de una trilogía sobre la vía jacobea. (Texto)

11:30h.- Barcelona.- LIBERACIÓN TORTUGAS.- La Fundación CRAM organiza un acto público de liberación de tortugas marinas recuperadas en la playa de la Pineda de Castelldefels (Barcelona). (Texto)

11:45h.- Zaragoza.- VIOLENCIA MACHISTA.- La asociación Somos Más presenta el documental “Somos sobrevivientes”, una obra basada en testimonios reales de mujeres que han vivido violencia machista, con motivo de su décimo aniversario. Centro Joaquín Roncal

12:00h.- Madrid.- ESCUELAS INFANTILES.- Manifestación estatal de educadoras infantiles, con marcha desde Atocha a la puerta de Sol.

18:00h.- València.- HUELGA PROFESORADO.- Manifestación del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, convocada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF. Plaza de san Agustín (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

12:00h.- O Porriño (Pontevedra).- FESTIVAL CANS.- El director, guionista y productor de cine Julio Medem protagoniza uno de los coloquios del festival de Cans y posteriormente (13:15h.) asiste a la colocación de su estrella. Torreiro de Cans (Foto)

12:00h.- Moya (Gran Canaria).- DÍA MUSEOS.- La Casa-Museo Tomás Morales de Moya celebra el Día Internacional de los Museos con una jornada de visitas técnicas guiadas que se desarrollará en cuatro pases: 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00 horas. Casa-Museo Tomás Morales

12:00h.- Gijón.- SEMANA NEGRA.- El director de la Semana Negra de Gijón, Miguel Barrero, presenta la XXXIX edición del certamen cultural y literario, que se celebrará del 3 al 12 de julio. Sala de Conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto

12:00h.- Murcia.- MIGUEL HERNÁNDEZ.- Presentación del libro 'Un poeta en la Historia. Vida de Miguel Hernández', nueva biografía de Mario Amorós publicada por Akal. El autor participará en un acto organizado por el PCE. ronda de Garay, librería Traperos

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Ángel Sánchez y Sánchez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Las Ventas. (Texto)

19:30h.- Burgos.- PREMIO CAMINO SANTIAGO.- La Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago Francés entrega al experto e investigador Francisco Singul el XIII Premio Internacional Aymeric Picaud por su compromiso con la investigación y la divulgación relacionada con el Camino de Santiago. Aula Romeros. Universidad de Burgos (Texto) (Foto)

19:30h.- Logroño.- PLÁCIDO DOMINGO.- Concierto del tenor Plácido Domingo, acompañado por la orquesta ADDA Sinfónica, bajo la dirección de Josep Vicent, dentro de La Rioja Festival. Riojaforum (San Millán, 23) (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Barcelona.- BUD BUNNY.- El cantante puertorriqueño Bud Bunny ofrece el segundo concierto en Barcelona de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', al que seguirán otros diez en Madrid, para los que ha vendido más de 600.000 entradas. Estadi Olímpic Lluís Companys

20:30h.- Madrid.- EL ÚLTIMO DE LA FILA.- El Último de la Fila llega con su gira de reunión al estadio Metropolitano de Madrid tras pasar por otros puntos como Fuengirola (Málaga) o Barcelona. Estadio Metropolitano

20:30h.- Ferrol.- MÚSICA LA HABITACIÓN ROJA.- El grupo valenciano La Habitación Roja, en plena gira tras haber superado tres décadas de recorrido musical, da un concierto en Ferrol. La Habitación Roja.

20:50h.- Toledo.- MUSEO EJÉRCITO.- La fachada de Covarrubias del Alcázar de Toledo acoge el Relevo de Guardia y Arriado Solemne de Bandera, que correrá a cargo del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº1. Alcázar de Toledo.

21:00h.- València.- VÍCTOR MANUEL.- El cantante y compositor Víctor Manuel actúa en València dentro de su gira "Solo a solas conmigo", con algunas de las nuevas canciones que formarán parte de su próximo trabajo y clásicos como “Soy un corazón tendido al sol”, “Ay amor”, “El abuelo Vítor”, “Quiero abrazarte tanto”, “Nada sabe tan dulce como su boca”, “Planta 14”, “Solo pienso en ti” o “Asturias”. Palau de les Arts.

21:00h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la cantante Bebe en el Festival Mar Abierto. Palacio de Formación y Congresos

21:00h.- Zaragoza.- MÚSICA FRAN PEREA.- Concierto de Fran Perea. Teatro de las Esquinas

21:30h.- Murcia.- RAPHAEL GIRA.- El cantante Raphael reinicia en la plaza de toros de Murcia su gira internacional “Raphaelísimo Tour 2026” Plaza de Toros

EFE

ess/ram

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245