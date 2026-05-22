Espana agencias

Cantaor, un extraordinario toro de Victoriano del Río, salva otra tarde de vacío en Madrid

Guardar
Google icon

Paco Aguado

Madrid, 22 may (EFE).- La profunda y entregada bravura de Cantaor, un extraordinario toro de Victoriano del Río premiado con los honores de la vuelta al ruedo en el arrastre y al que no terminó de cuajar Sebastián Castella, salvó por sí mismo una tarde más de planos resultados en Las Ventas.

PUBLICIDAD

Así, plana y lenta, iba transcurriendo la lidia de los tres primeros, ninguno de ellos con las mejores hechuras: uno muy desrazado que abrió plaza y con el que abrevió Castella; un segundo con cierta aspereza defensiva que apenas duró en la ligera muleta de Emilio de Justo; y aún ese tercero sin clase ni entrega a pesar de las pocas exigencias que le planteó Tomás Rufo.

En definitiva, un tedioso espectáculo aun para el entusiasta y festivo público de los viernes isidriles. Pero en cuarto lugar salió el hondo Cantaor para darle un giro casi copernicano a la tarde, descolgando ya con son su apretada cuerna al inconcreto capote del veterano diestro francés y en sus alegres arrancadas al caballo, en la segunda de las cuales perdió las manos justo debajo del peto.

PUBLICIDAD

Pareció por un momento que esa brava calidad no iba a ir acompañada de fuerzas, pero el mecido capote de Rafael Viotti le ayudó a recobrar todas esas energías que le iban a servir a Castella para abrirle la faena con tres pases cambiados en los medios y unos cuantos pases recortados que no menguaron el recorrido de esas hondas embestidas.

Con ese inicio efectista logró el torero galo levantar los ánimos al nivel que la gente deseaba y, entre largas pausas y con poco entendibles cambios de terrenos, aun fue sumando hasta cuatro tandas de pases, dos con la izquierda y dos con la derecha, en las que cada vez se fue definiendo de forma más apabullante la importante bravura del ejemplar de Victoriano del Río.

Aun dejando un charco de sangre en cada lugar donde se paraba, a causa de un duro puyazo, Cantaor lo puso casi todo en el encuentro, acudiendo con alegre prontitud, volcando la cara con clase en cada embroque y pidiendo mucho más recorrido y mando sobre sus soberbias embestidas que el que aplicó Castella, limitándose a empalmarle, que no a ligarle, apenas medios muletazos, cuando no aún más cortos, dejando la entrega sólo para el animal.

Pero el hecho es que la emoción y la intensidad que puso el toro en un altísimo porcentaje crearon esa sensación de movimiento continuo que, dejando de lado cualquier matiz de sinceridad muletera, tanto divierte y remueve al desorientado pero agradecido público de los fines de semana, que aplaudía como si estuviera asistiendo a la faena del siglo.

Y tal vez así la hubiera premiado, de no sumar Castella un nuevo error  al elegir para entrar a matar la equivocada suerte contraria (dando la salida al toro hacia las tablas), impropia para un animal tan bravo y que aún seguía pidiendo pelea, para lograr así un simple pinchazo hondo que aún necesito el repetido remate de un desacertado descabello.

Se desinfló así el exagerado entusiasmo para con el torero, pero no así con el toro de Victoriano del Río, que dio un juego tan evidentemente extraordinario que esa misma masa festiva no dudó también en pedir mayoritariamente que se le diera una vuelta al ruedo en el arrastre entre una sonora ovación de cabal reconocimiento.

Y desde ahí la corrida volvió a caer en la sima, pues Emilio de Justo no supo sostener la calidad endeble del bajo quinto y Rufo no le puso ninguna sinceridad a la nobleza pastueña y amortiguada del voluminoso sexto, en dos labores grises y pésimamente rematadas con los aceros.

Seis toros de Victoriano del Río, muy desiguales de hechuras, volúmenes y cabezas. Los tres primeros, muy desrazados y medidos de fuerzas, quinto y sexto, aun con escaso fondo, tuvieron más opciones por nobleza y cierta calidad, mientras que el cuarto, Cantaor de nombre, nº 79, negro listón, de 572 kilos, fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre por su bravura, prontitud, entrega y gran clase.

Sebastián Castella, de azul rey y oro: media estocada trasera caída (silencio); pinchazo hondo caído y siete descabellos (vuelta al ruedo tras dos avisos).

Emilio de Justo, de grana y oro: pinchazo y estocada atravesada (ovación tras aviso); tres pinchazos y siete descabellos (silencio tras dos avisos).

Tomás Rufo, de marino y oro: estocada perpendicular caída y atravesada (silencio);  dos pinchazos, estocada delantera desprendida y descabello (silencio tras aviso).

Entre las cuadrillas, destacaron José María González y Rubén Sánchez picando a tercero y sexto, y con el destacado cuarto, la brega templada de Rafael Viotti y un par de banderillas de Antonio Chacón, que saludó.

Decimotercer festejo de abono de la feria de San Isidro, con cartel de 'no hay billetes' (23.800 espectadores), en tarde calurosa y con rachas de viento.

EFE

pa/jlp

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

90-105. El Real Madrid acaba con el sueño del Valencia Basket

Infobae

Trasladada al hospital una menor tras caer desde 4 metros a un patio de luces en Albacete

Infobae

Muere un joven ahogado al auxiliar a una persona en una playa deIsla Cristina (Huelva)

Infobae

Usman Garuba se retira lesionado en el último cuarto del Valencia-Real Madrid

Infobae

2-3. El Priego TM conquista su primer titulo europeo al vencer en Praga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González, expresidente del Gobierno de España, recibe en la OEI premio Ana Frank por su aportación a los procesos internacionales de paz

Felipe González dice sentir una “profunda tristeza” por la imputación de Zapatero: “Si dijera todo lo que pienso ardería Troya”

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El juez Calama solicita a Estados Unidos información sobre los investigados en el caso Plus Ultra

Rechazada la petición de un padre para que su hija menor trans, de 12 años, sea restituida a Italia: la Justicia considera que su voluntad de no retorno es madura y relevante

ECONOMÍA

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

Amancio Ortega pagará una deuda millonaria al restaurante escocés más antiguo de Glasgow para su reparación: el local estima pérdidas de 913.000 euros

Caso Zapatero: los técnicos de Hacienda exigen prohibir a los expolíticos ser lobistas y mano dura contra la corrupción y las puertas giratorias

DEPORTES

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”

El dilema de Álex Sánchez y su padre Míchel: cara a cara en una final por la salvación

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez