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Trasladada al hospital una menor tras caer desde 4 metros a un patio de luces en Albacete

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Toledo, 22 may (EFE).- Una menor de 12 años ha tenido que ser trasladada al hospital tras precipitarse desde una altura de unos cuatro metros a un patio de luces en Albacete.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 20:00 horas de este viernes en un edificio situado en la calle Pérez Galdós, cuando la joven se ha precipitado al patio de luces desde una claraboya, a unos cuatro metros de altura, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

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La menor ha sido atendida y trasladada por una UVI al hospital de Albacete y hasta el lugar de los hechos se han desplazado también efectivos de la Policía Nacional y Local. EFE

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