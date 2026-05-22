2-3. El Priego TM conquista su primer titulo europeo al vencer en Praga

Córdoba, 22 may (EFE).- El Real Club Priego Fundación Kutxabank se ha proclamado este viernes campeón de la Europe Cup por primera vez en su historia tras superar a domicilio al Praha por 2-3 en el partido de vuelta de la final, coronando así una temporada histórica para el equipo cordobés.

El conjunto andaluz saltó a la pista con la premisa de lograr una victoria que evitara llegar a un hipotético desempate o 'golden match', objetivo que comenzó a cimentarse cuando Hampus Soderlund doblegó en tres sets a David Reitspies para adelantar a los visitantes en el marcador inicial.

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La ventaja cordobesa se incrementó gracias a la actuación de Robert Gardos, quien superó con solvencia a Tomas Konecny para poner un favorable 0-2 que acercaba el trofeo a las vitrinas del equipo español.

Ante la amenaza de perder el campeonato en su propia pista al no tener margen de error, el combinado checo reaccionó de la mano de Yevhen Pryshchepa, palista que salió a jugar para derrotar a Carlos Machado y recortar distancias en el global de la eliminatoria.

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El sufrimiento de los cordobeses aumentó considerablemente instantes después, momento en el que David Reitspies logró rehacerse de su primera derrota de la jornada venciendo a Robert Gardos, imponiendo de este modo el empate a dos y forzando un quinto y decisivo enfrentamiento.

En el duelo definitivo por la corona continental, Hampus Soderlund tiró de garra y agonía para firmar una espectacular remontada tras ir perdiendo por 2-0, otorgando la victoria final a su equipo y certificando el primer entorchado europeo en la trayectoria de la entidad andaluza. EFE

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