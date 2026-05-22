Usman Garuba se retira lesionado en el último cuarto del Valencia-Real Madrid

Atenas, 22 may (EFE).- Usman Garuba, jugador del Real Madrid, se retiró lesionado y con evidentes gestos de dolor este viernes en el primer minuto del último cuarto de la segunda semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga, que el conjunto de Sergio Scariolo disputa contra el Valencia Basket.

La lesión del pívot internacional español, que venía supliendo las ausencias de sus compañeros de posición Álex Lens y Walter Tavares, también lesionados, se produjo a falta de a falta de 9:08 minutos para la conclusión del encuentro, con un marcador de 86-73 favorable al Real Madrid.

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En los 21:25 minutos que había disputado hasta su lesión, Garuba recogió un total de cinco rebotes y anotó dos puntos. El madrileño abandonó la pista cojeando ostensiblemente y ayudado por sus compañeros. EFE