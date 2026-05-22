Russell contraataca y saldrá primero, por delante de Antonelli, en el sprint de Montreal

Adrian R. Huber

Madrid, 22 may (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) sale primero este sábado, por delante de su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli -líder del campeonato- en el sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno. En el circuito Gilles Villeneuve de Montreal; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que sufrió un accidente sin lamentar daños, arrancarán décimo y decimosexto, respectivamente.

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Russell, de 28 años, dominó la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout'), en cuya tercera y decisiva ronda (SQ3) cubrió, con el preceptivo neumático de compuesto blando, los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 965 milésimas, 68 menos que su compañero, con 19 el líder más joven de la historia de la F1, que arrancará segundo.

Los dos McLaren, el del inglés Lando Norris -tercero- y el del australiano Oscar Piastri, saldrán en la segunda fila, en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la decimotercera posición; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) desde la decimoséptima.

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Los dos Ferrari, el del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton -quinto en parrilla- y el del monegasco Charles Leclerc, afrontarán la carrera -a un tercio del recorrido de la prueba dominical, es decir, 23 vueltas, para alrededor de 100 kilómetros y en la que puntuarán los primeros ocho- desde la tercera hilera.

Mercedes confirmó su condición de equipo a batir, aunque Russell, vencedor en la apertura del torneo, en Australia, anunció que no se doblegará de forma voluntaria ante Antonelli, ganador de las otras tres carreras largas disputadas y que lidera con 100 puntos, veinte más que él. En una jornada en la que las cuatro escuderías 'grandes' se ordenaron por parejas, con el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) séptimo, al lado de su nuevo compañero, el francés Isack Hadjar, en la cuarta fila.

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Los de Brackley habían dominado el único libre del tercero de los seis fines de semana con formato sprint, en el que Antonelli (1:13.402) había mejorado en 104 milésimas a Russell. Las 'flechas plateadas' comandaron la sesión por delante de los dos Ferrari de Sir Lewis -con siete triunfos, el más exitoso en Canadá, junto al otro séptuple campeón mundial, el alemán Michael Schumacher-, que se había quedado a siete décimas del italiano; y de Leclerc, cuarto, a nueve décimas y media.

Alonso y Sainz se inscribieron décimo y decimoquinto en la tabla de cronos, en una sesión en la que no marcó tiempo el bonaerense Colapinto, con problemas en el acelerador que le obligaron a retornar al garaje antes de completar su primera vuelta; y que lo alejaron de pista durante el resto del ensayo.

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El doble campeón mundial asturiano, que logró una de sus 32 victorias en la F1 (en 2006) en este circuito -en el que fue segundo hace tres años, ya con Aston Martin-, invirtió dos segundos y 461 milésimas más que Antonelli; del que se quedó, a tres segundos y 258 milésimas, el talentoso piloto madrileño.

'Checo' firmó el vigésimo primer crono, a cuatro segundos y medio de Antonelli; del que se había quedado a 964 milésimas 'Mad Max', con el quinto tiempo y justo delante de los dos McLaren de Norris -a un segundo y cuatro décimas- y Piastri, a poco más de segundo y medio.

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Antes de cumplirse la primera media hora, el único ensayo ya se había interrumpido dos veces, con bandera roja. La primera, cuando se le 'paró' el RB al neozelandés Liam Lawson en la escapatoria de la primera de las 14 curvas del circuito; la segunda, por el accidente del tailandés Alex Albon, el compañero de Sainz, que chocó -sin mayores consecuencias- contra el muro entre la 6 y la 7, al parecer por haber atropellado una de las marmotas que moran en la isla artificial que baña el río San Lorenzo.

Ninguno de los dos saldría en la 'mini calificación', horas más tarde.

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A causa de esas interrupciones, la dirección de carrera decidió añadir quince minutos 'extra' a la sesión, que sufrió una tercera bandera roja -a 3:45 para el final-, a causa del percance del francés Esteban Ocon, que se quedó sin el alerón delantero de su Haas tras perder el control del mismo y tocar el muro. En un ensayo que concluyó a 17 grados centígrados ambientales y 40 en el asfalto y con una salida de pista de Russell, que rozó las protecciones tras la curva 1.

'Checo', con el decimoséptimo tiempo, y el canadiense Lance Stroll, el compañero de Alonso -decimoctavo en parrilla- fueron los primeros en caer, en la SQ1. En la que Hamilton fue el más rápido, por delante de Kimi; y en la que el ovetense se accidentó -sin lamentar daños- en la tercera de las 14 curvas del circuito, provocando la interrupción, con otra bandera roja -a falta de un minuto y 46 segundos-, de la ronda.

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El genio astur -incombustible, a los 44 años- se clasificó, con el decimocuarto tiempo, pero saldrá decimosexto este sábado, ya que no disputó la segunda ronda. Un acto que ya dominó Russell por delante de Hamilton, con Antonelli tercero; y en la que Colapinto, décimo en la primera, cayó con el decimotercer crono.

Sainz firmó su primera 'tercera ronda' del año al repetir, en la decisiva SQ3 -ya con el preceptivo neumático blando, a diferencia del medio, obligatorio en las dos primeras- el décimo crono de la segunda etapa.

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Russell, teórico jefe de filas al principio de la temporada, confirmó en el acto decisivo que, de momento, no tiene por qué cederle el mando a su brillante y joven compañero, con el que se jugará el primer puesto este sábado, en una pista en la que ganó el año pasado y en la que firmó la 'pole' las tres temporadas pasadas.

Esta vez, en el primer sprint de la historia del Gran Premio de Canadá. Una prueba que otorgará puntos a los ocho primeros. El ganador se llevará ocho, el segundo, siete; y el tercero, seis. Y así, sucesivamente, hasta el octavo, que sumará uno.

En una jornada que se completará con la cronometrada principal, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros. EFE