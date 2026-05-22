Muere un motorista al colisionar con un coche en San Sadurniño (A Coruña)

Madrid, 23 may (EFE).- Un motorista murió este viernes por la tarde tras colisionar con un coche en la carretera de Calvelas, a su paso por San Sadurniño, en la parroquia de Santa Mariña do Monte (A Coruña), informó el 112 de Galicia.
Emergencias recibió el aviso de un particular que se encontraba en el lugar de los hechos a las 19:00 horas y activó a efectivos del Servicio de Urgencias Sanitarias Gallegas-061, a agentes de la Guardia Civil y a los Bomberos de Eume.
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Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, del que no han trascendido más datos. EFE
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