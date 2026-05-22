Hoy será noticia. Sábado, 23 de mayo

GOBIERNO LEGISLATURA

Sociedad Civil Española protagoniza "una marcha por la dignidad" para pedir la dimisión de Sánchez

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Madrid (EFE).- Sociedad Civil Española convoca este sábado una "marcha por la dignidad" para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que está previsto que acudan representantes del PP y la plana mayor de Vox, encabezada por su presidente, Santiago Abascal.

Bajo el lema '¡Sánchez, dimisión ya!', la denominada Marcha por la Dignidad partirá de la plaza de Colón y concluirá en el Arco de la Victoria, en Moncloa, según ha informado Sociedad Civil Española, integrada por más de 150 asociaciones.

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ESCUELAS INFANTILES

Educadoras de 0 a 3 años de toda España marchan hoy por Madrid y piden una ley estatal

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Madrid (EFE).- Miles de educadoras de escuelas infantiles de 0 a 3 años de toda España volverán a marchar este sábado por el centro de Madrid para reivindicar mejoras laborales y salariales y el reconocimiento de su profesión con una ley de mínimos de carácter estatal.

Una nueva marea amarilla partirá a mediodía de Atocha hasta la Puerta de Sol para reivindicar el blindaje del ciclo de 0 a 3 años, después de que el 7 de mayo más de 60.000 educadoras secundaran un paro general bajo el lema "no somos guarderías".

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HUELGA PROFESORADO

Manifestación del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Valenciana

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Valencia (EFE).- Manifestación del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Valenciana, convocada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF bajo el lema 'La comunitat educativa alça la veu'.

Los profesores reclaman mejoras en la educación pública valenciana en esta manifestación en el marco de la huelga indefinida que mantienen desde el pasado 11 de mayo.

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EMPLEO PÚBLICO

Más de 152.000 opositores optan hoy a 18.000 plazas de empleo público del Estado

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Madrid (EFE).- Un total de 152.149 personas están admitidas para participar en las oposiciones que se celebrarán este sábado a las 10 horas (9 horas en Canarias) en todo el territorio para 17.986 plazas convocadas por la Administración General del Estado (AGE).

Según ha detallado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, las pruebas se realizarán de manera simultánea en 26 provincias y las plazas son tanto de ingreso libre como para promoción interna para cinco cuerpos generales de la Administración del Estado (AGE).

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EL TIEMPO

Sábado de altas temperaturas en la Península, con tormentas y fuerte viento en el noroeste

Madrid (EFE).- Este sábado se mantendrán la estabilidad y las altas temperaturas en la mayor parte de la Península, pero la presencia de una dana dejará fuertes tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento en el cuadrante noroeste, provocando un descenso notable de las temperaturas en el Cantábrico.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este sábado se prevé que se mantenga el tiempo estable dominado por las altas presiones en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos en general.

EFE

plv