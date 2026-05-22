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Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su expareja a cuchilladas en Figueres (Gerona)

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El magistrado del tribunal de instancia de Figueres (Gerona), en funciones de guardia, ha acordado este viernes la prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de homicidio doloso y quebrantamiento de condena para el acusado presuntamente de matar a su expareja en una plaza de Figueres (Gerona).

En un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), explican que el domingo 17 de mayo se detuvo al investigado por maltrato a su expareja, y como recoge el auto de prisión consultado por Europa Press, en el atestado constaba que no se apreciaba "riesgo en la víctima de sufrir una agresión física grave".

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Al día siguiente, tras volver a ser detenido por una pelea, en la Plaza de violencia sobre la mujer se celebró un juicio de conformidad que recoge el acuerdo entre Fiscalía y acusado y fue condenado a una pena de 6 meses de prisión (con suspensión de ingreso) y orden de alejamiento de 250 metros a la víctima.

DETENIDO EL DOMINGO Y EL LUNES

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El acusado fue detenido dos veces antes del homicidio: el domingo 17 y el lunes 18; en cuanto al día 17, la víctima solicitó una orden de protección y fue cuando el cuestionario policial de valoración no apreció "riesgo en la víctima de sufrir una agresión física grave".

Asimismo, según el auto, constó intervenida una navaja de 10,5 cm y un parte de lesiones que acreditaba contusiones y heridas en la cara, eritema en el cuello por presión, tórax por abrasiones y heridas en el labio inferior, si bien la víctima también relató que su expareja le había tirado del pelo, le golpeó múltiples veces y fue amenazada con un arma blanca.

En cuanto al día 18, tras celebrarse el juicio de conformidad, la Guàrdia Urbana del municipio fue requerida por una discusión en la calle frente al domicilio del detenido, donde también estaba presente su expareja.

Según el auto, en la intervención policial no se pudo realizar cuestionario de valoración de riesgo a la víctima y ella no denunció, si bien fue citada para el martes a una exploración forense y declaración ante el juez de guardia.

En la causa judicial consta que desde el juzgado se hizo una llamada al móvil de ella al ver que no se presentaba a dicho examen, pero no hubo respuesta.

DÍA DEL HOMICIDIO

Tras ser puesto en libertad el día de los hechos, el auto recoge que el acusado se encontró con ella por la calle, estuvieron hablando y caminando juntos, llegaron a un local para comprar un cartón de vino sobre las 13.59 horas y, tras consumirlo, él fue a un bazar a comprar un "cuchillo de grandes dimensiones".

Fue entonces cuando le propinó "numerosas cuchilladas" causándole la muerte en el lugar.

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EuropaPress

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