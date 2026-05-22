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Pellegrini pide "total intensidad" para el cierre de la Liga contra "un rival complicado"

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Sevilla, 22 may (EFE).- El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, afirmó este viernes que el Levante, que visita La Cartuja el sábado con el objetivo de salvar la categoría en la última jornada liguera, "será un rival complicado, como todo equipo que se juega la permanencia en 90 minutos", por lo que pidió "total intensidad" a sus futbolistas.

Pellegrini argumentó en rueda de prensa que LaLiga que concluye, según "opiniones basadas en estadísticas", fue "pareja", ya que "hay seis o siete equipos comprometidos con el descenso hasta el final", con lo que "el nivel ha subido, porque antes te salvabas con 40 puntos y hoy puedes bajar con 43", lo que prueba que fue un torneo "muy competitivo".

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El técnico santiaguino, que confirmó las bajas por lesión del marroquí Sofyan Amrabat y Sergi Altimira, ensalzó al extremo brasileño Antony dos Santos, al señalar que este sábado "es un buen día para demostrar su nivel y empezar a trabajar para ir al próximo Mundial (2030) con una selección tan competitiva como Brasil", que lo ha descartado de su lista para el de este verano.

Manuel Pellegrini no quiso confirmar la titularidad en la última jornada del portero Adrián San Miguel, quien ante el Levante pondrá "fin a su segunda etapa en el Betis" tras hacer "una gran aportación al grupo" y participar "en una buena Copa del Rey, pero ese último partido no fue bueno", admitió, ya que los béticos cayeron por 0-5 contra el Atlético de Madrid en cuartos de final.

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Esa derrota, según el preparador verdiblanco, "fue cosa de todo el grupo, no sólo de él", por lo que opinó que Adrián "se merece una gran despedida por parte de la hinchada", ya que "ha cumplido plenamente" con lo que el cuerpo técnico "esperaba de él en su segunda etapa en el Betis". EFE

lhg/cc/cmm

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