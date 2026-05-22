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CCOO y UGT reclaman más control y transparencia para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

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Madrid, 23 may (EFE).- Los sindicatos CCOO y UGT reclamaron este viernes un incremento en los mecanismos de transparencia, seguimiento y control de las comunidades autónomas en la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, tras mantener una reunión con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para conocer el estado de desarrollo de este programa.

Las centrales sindicales valoran "positivamente" la condicionalidad vinculada a la Ley por el Derecho a la Vivienda, el blindaje permanente de la vivienda protegida y la creación de sistemas comunes de información, afirmaron CCOO y UGT en un comunicado conjunto.

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No obstante, consideran "insuficiente" la dotación presupuestaria frente a la crisis de acceso a la vivienda y han reiterado la necesidad de alcanzar al menos el 1 % del PIB anual en inversión pública para equipararse a la media europea.

Con el objetivo de evitar "problemas de ejecución" como los retrasos de hasta dos años registrados en la tramitación del Bono Alquiler Joven en ciertos territorios, CCOO y UGT han demandado la creación de mesas de diálogo autonómicas.

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Asimismo, han solicitado medidas normativas adicionales para reforzar la capacidad de coordinación del Estado y han destacado el papel del Consejo Asesor de Vivienda como espacio de evaluación y control del cumplimiento de los objetivos del plan.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará 7.000 millones de euros durante los próximos cuatro años, financiados en un 60 % por el Estado y un 40 % por las autonomías. EFE

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