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Llegan a Torrejón 255 militares españoles tras su misión de paz de la ONU en Líbano

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Madrid, 22 may (EFE).- Un total de 255 militares españoles han aterrizado sobre las 23.36 horas de esta noche en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras participar en el despliegue de las Fuerzas Armadas de España en la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano (FINUL).

"Bienvenidos a casa. Es un orgullo poder recibiros de vuelta, con la satisfacción del deber cumplido y sabiendo que sois los mejores embajadores de la paz, allá donde se os necesita. Gracias por vuestro gran trabajo, en Líbano, en la misión UNIFIL", refiere en un post el Ministerio de Defensa en su cuenta de X.

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido a la expedición, que formó parte del contingente de unos 600 militares españoles que integraron durante los últimos seis meses la misión de FINUL, la más numerosa de las que contribuye España.

Este grupo de la BRILIB XLIV que ha finalizado su despliegue en Líbano está formado en su mayor parte por personal de las unidades de la Brigada Guadarrama XII al mando del general de brigada Antonio Ramón Bernal.

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Este mismo viernes, otros 160 militares españoles han partido hacia Líbano para tomar el relevo de la operación 'Libre Hidalgo' e integrarse en la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano (FINUL).

A pesar de la gravedad de la situación en la zona, objeto de continuos ataques e incursiones del Ejército israelí, los cascos azules siguen cumpliendo su tarea y realizando patrullas en la ‘blue line’ fronteriza entre Israel y el sur de Líbano, informó el Ministerio de Defensa.

La ministra de Defensa despidió esta mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz a 29 de ellos, a los que se unirán en Zaragoza otros 131, que completan el contingente que se desplaza a Líbano.

El contingente español lidera el sector Este de FINUL, donde despliegan cuatro batallones de India, Nepal e Indonesia, además de España. EFE

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EFE

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