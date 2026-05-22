Caudullo (Montpellier): "La primera parte fue difícil, pero siempre tuvimos el control"

Bilbao, 22 may (EFE).- Joan Caudullo, entrenador del Montpellier Herault, aseguró tras conquistar la EPCR Challenge Cup después de derrotar con claridad (59-26) al Ulster en la final disputada en San Mamés que aunque "la primera parte fue difícil" siempre tuvieron "el control del partido".

"Conseguimos más que conquistar el balón y defender el juego del Ulster. Estamos muy felices con este título y lo que queremos ahora es seguir trabajando juntos La estabilidad que hemos conseguido en el equipo nos está dando resultados", se felicitó el técnico del conjunto francés en su valoración de la final.

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"Esta noche tienen que disfrutar, a partir de mañana hablaremos de lo que quieren hacer", añadió Caudullo sobre su desempeño en el Top 15, la liga francesa, en el que ocupan la segunda posición.

"Esta noche se puede ser excesivo, lo que han hecho los jugadores es muy bonito, Pero no vamos a dejarlo todo por un título porque queremos hacer algo importante en el Top 14. Desde diciembre hemos ganado 20 de 23 partidos", añadió.

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Por su parte, el jugador Alex Becognee reconoció también que aunque el comienzo del partido fue "bastante complicado" por la ventaja de 0-7 que alcanzó Ulster en los primeros minutos la clave fue que la reacción fue "ser solidarios y tener la cabeza fría".

"No creo que en el campo se haya visto que la final se nos iba a ir de las manos. Con 14 puntos de ventaja estábamos más cómodos gracias a esa serenidad que ha cogido el equipo cuando vivimos momentos complicados. Hemos demostrado el carácter que nos representa", recalcó Becognee. EFE

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