Espana agencias

Hidalgo, Deportivo: "Tenemos que tener mucha pasión, pero lo más importante es la cabeza"

Guardar
Google icon

A Coruña, 22 may (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, dijo este viernes que sus jugadores deben jugar “con mucha cabeza” el duelo de este domingo contra el Valladolid, el cual eludió calificarlo como “una final” pese a que un triunfo asegura el ascenso a su equipo a falta de una jornada para el final de LaLiga Hypermotion.

“Tenemos que tener mucha pasión, mucha ilusión, pero lo más importante es la cabeza. Saber qué partido queremos jugar, cómo queremos jugarlo, pasar juntos los momentos de sufrimiento. Sabemos lo que nos jugamos contra un rival que nos lo pondrá muy complicado. Hay que gestionar los momentos, pero la pasión y la ilusión debe existir”, expuso en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Apuntó que en el día a día palpan la “tremenda ilusión” que se vive en la ciudad, pero incidió en la importancia de tener “la máxima tranquilidad posible” porque el Valladolid ha mejorado “mucho” desde la llegada de Fran Escribá a su banquillo y no se los pondrá fácil.

“Tenemos el privilegio de poder luchar por algo increíble, que al principio de temporada nos marcábamos como un posible objetivo. Es el privilegio de la tensión y la presión, entonces hay que disfrutarlo. Pero con esa dosis de tener cabeza y saber qué tenemos que hacer en esos momentos”, subrayó.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionado por los precedentes en Zorrilla, donde el Dépor solo consiguió 7 victorias en sus 49 visitas, el técnico blanquiazul dijo que “eso es pasado” y su equipo debe “centrarse mucho” en el duelo de este domingo.

“Hay que saber el tipo de partido que nos interesa jugar, ante un rival que nos pondrá las cosas muy complicadas. Hay que saber que es un partido que dura 90 minutos, que tendremos que sufrir mucho para sacar otra victoria”, avisó.

Agradeció el “brutal” apoyo de los aficionados deportivistas durante todo el curso, y dijo estar seguro de que los que acudan a Zorrilla serán capaces de “sostener” a su equipo “en los momentos de dificultad”.

Finalmente, confirmó que toda la plantilla está disponible salvo el lesionado de larga duración David Mella, y avanzó que los jugadores del filial Samu, Noé Carrillo y Bil Nsongo viajarán con el primer equipo. EFE

Dmg-fc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 152.000 opositores optan mañana a 18.000 plazas de empleo público del Estado

Infobae

La carta inédita de un superviviente de la Armada Invencible llega al Archivo de Simancas

Infobae

Méndez-Leite, único candidato a dirigir la Academia de Cine en las próximas elecciones

Infobae

Siete exmonjas de Belorado a juicio por maltrato y abandono de cinco religiosas ancianas

Infobae

Real Zaragoza se aferra a la vida: Vamos a intentar sacar el partido y luego ver qué pasa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

España participa en el ‘Trojan Footprint 26’, un ejercicio militar con más de 3.000 soldados de 24 países en Georgia y Rumanía

Una madre pide extinguir la pensión de alimentos de sus hijos mayores por falta de relación pero la Audiencia Provincial de Tenerife rechaza su recurso

A Zapatero también le “pinta feo”: no dará entrevistas y baraja pedir el aplazamiento de su declaración para preparar mejor su defensa

El reajuste de tropas de Donald Trump en Europa: 5.000 soldados para Polonia, retirada de Alemania y futuro incierto para España

La ley es muy clara con los privilegios de los expresidentes y muy vaga con sus obligaciones, con una mina en la consultoría, los consejos y las conferencias

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

Aviso para inquilinos: estas son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos de alquiler de vivienda

No basta con tener empleo ni con formación: la generación Z tiene que destinar hasta el 98,7% de su salario en pagar el alquiler

Telefónica traspasa su icónico edificio de Gran Vía a Tomás Olivo por una suma superior a 200 millones de euros

DEPORTES

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

Arbeloa se despide como entrenador del Real Madrid: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar en el cuerpo técnico de Mourinho”

De jugar descalza en las calles de Haití a “vivir el sueño” de jugar una final de Champions y aspirar al Balón de Oro

De futbolista profesional a pitar la final de la Champions League femenina entre el FC Barcelona y Lyon: la historia de Tess Olofsson

La convocatoria de Noruega para el Mundial después de 28 años sin acudir a la cita: Haaland como máxima estrella y dos jugadores de LaLiga

Rafa Nadal, entre la admiración por Sinner y la preocupación por Alcaraz: “La vida determinará sus límites”