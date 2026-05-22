Bolaños reitera su "confianza" en Zapatero ante los "simples indicios" del caso Plus Ultra

Barcelona, 22 may (EFE).- El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reiterado su "confianza" en el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero en el "momento inicial, embrionario, de simples indicios" en la causa Plus Ultra, en que está investigado por tráfico de influencias, y ha garantizado que la justicia trabaja ahora "sin ninguna injerencia".

Así lo ha indicado Bolaños este viernes en una rueda de prensa en Barcelona, tras firmar junto a la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, un convenio para que los Mossos d'Esquadra se integren en el órgano destinado a recuperar y gestionar bienes procedentes de actividades delictivas, especialmente del crimen organizado.

PUBLICIDAD

Preguntado por la imputación de Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, Bolaños ha subrayado que la investigación se encuentra en un "momento inicial, embrionario, de simples indicios", en la que "ni siquiera" se ha escuchado aún al expresidente en el juzgado.

En este sentido, el ministro ha indicado que ahora es el momento de "dejar trabajar a la justicia". "Dejemos que haga su trabajo, que hoy lo hacen sin ninguna injerencia, sin ninguna presión. Hemos superado, afortunadamente, tiempos pasados, en los que sí se producían injerencias muy graves en el trabajo de la justicia", ha afirmado. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)