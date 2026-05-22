Baldoví promete que Compromís presentará su lista en Valencia y no dirá a la izquierda estatal quién será su candidato

El portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, Joan Baldoví, ha afirmado que Compromís presentará su candidatura como referente de la izquierda a nivel autonómico y se desentiende del debate sobre el futuro candidato de los partidos progresistas estatales.

Cuestionado sobre qué le parece la figura del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, como líder de izquierda tras postularse para encabezar un posible frente amplio, Baldoví ha dicho de manera "taxativa" que "Compromís hará una lista con Compromís" y que no quiere "decir quién ha de ser candidato aquí o allá".

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"A mí de Rufián lo que me gusta, y lo he dicho varias veces, es el Rufián que dice que hay que hacer política a través de las fuerzas pegadas alternativas. Y estamos viendo elección tras elección que son esas fuerzas del territorio, las que hablan de los problemas de ese territorio, las que ilusionan y las que son capaces de aumentar sus votos", ha reivindicado en línea con lo expresado por el propio portavoz de ERC, que ha proclamado que ahora es el momento de las izquierdas soberanistas.

Finalmente, el dirigente valenciano ha insistido tras asistir al desayuno informativo de Fórum Europa protagonizado por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña Manuela Bergerot, en que Compromís es una fuerza de "estricta obediencia valenciana" y se presentará con su lista

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