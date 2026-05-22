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El Polisario afea que España "lejos de enmendar su error" hace 50 años con el Sáhara lo ahonde al respaldar a Marruecos

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El representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha afeado una vez más al Gobierno español que lejos de haber enmendado el "error garrafal" que supuso la retirada del Sáhara Occidental sin haber garantizado previamente su autodeterminación hace 50 años, lo haya ahondado al haber secundado el plan de autonomía marroquí como solución para el conflicto.

"La cuestión del Sáhara Occidental tiene una naturaleza política y jurídica muy clara, muy sencilla: es un proceso de descolonización inacabado y la potencia llamada a llevar a cabo esa descolonización, que es España", abandonó "al pueblo saharaui y al territorio del Sáhara Occidental antes de llevar de una manera efectiva ese proceso de descolonización", ha resumido.

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Durante su participación en un acto en el Congreso de los Diputados organizado por Juezas y Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Pro-Derechos Humanos de España, desde entonces "todo este largo e inhumano sufrimiento del pueblo saharaui tiene una responsabilidad directa que recae en el Estado que ostenta la potencia administradora que es España".

Sin embargo, en los 50 años transcurridos, "lejos de enmendar ese error", que ha tildado de "garrafal", "lo que han hecho es seguir ahondando aún más en el sufrimiento del pueblo saharaui hasta llegar a posicionarse a favor de una propuesta que ofrece Marruecos como única solución, que es la de la autonomía y que es que es contraria al Derecho Internacional", ha denunciado.

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Arabi ha insistido en que tienen que tener la posibilidad de decidir su futuro y ejercer su derecho de autodeterminación, pronunciándose sobre si quieren la independencia u otras opciones, "no solo la autonomía que propone Marruecos". Así, ha dicho que el Polisario también ofrece una tercera opción, "la integración completa en Marruecos".

CONCESIÓN DEL POLISARIO

"Creo que esto es la concesión más enorme y más grande que ha hecho un pueblo, en aras de que la vía pacífica y el Derecho Internacional sea la solución definitiva de la cuestión del Sáhara Occidental", ha puesto en valor el delegado del Polisario.

Sin embargo, "lejos de ser comprendido este ofrecimiento, lo que se ha pretendido es intentar imponer la ocupación como salida" y Marruecos ha usado los recursos del Sáhara Occidental "para manipular y sobre todo para condicionar posicionamientos políticos contrarios al Derecho Internacional", ha lamentado.

Al hilo, Arabi ha querido dejar claro que tras la resolución 2797, en la que se anima a las partes a negociar sobre la base del plan de autonomía marroquí, ha habido "reuniones, no negociaciones" en las que han participado Marruecos pero también Argelia y Mauritania y bajo el paraguas de la ONU y Estados Unidos.

Hasta ahora, lo que el Polisario ha constatado es "una dinámica de intentar imponer" el plan de autonomía, ha denunciado. "Nuestra actitud en esos encuentros y en esas reuniones ha sido siempre positiva, en el sentido de intentar sentarnos con Marruecos como potencia ocupante para intentar avanzar en la solución política" conforme al Derecho Internacional, ha defendido.

RECLAMA UN REFERÉNDUM

En opinión de Arabi, si se celebra el referéndum de autodeterminación, como debería haber ocurrido conforme a lo planteado por la ONU en 1991, Marruecos sabe que "el pueblo saharaui votará por su autodeterminación e independencia y estaremos asistiendo a un Sáhara libre e independiente, que es el deseo del pueblo saharaui".

Mientras esto sucede, ha asegurado que seguirán con su resistencia. "Los saharauis llevamos 50 años en unos campamentos de refugiados viviendo de la ayuda humanitaria cuando tenemos uno de los territorios más ricos del entorno", el Sáhara Occidental, con unos recursos naturales que "lejos de repercutir en ese pueblo, está condenado a vivir de la ayuda humanitaria".

Pero "esa ayuda humanitaria la hemos transformado en una forma de resistir, de vivir y de intentar consolidar las instituciones de ese futuro estado al que aspira todo el pueblo saharaui, que es vivir en su tierra, que es el futuro estado", ha remarcado.

"Lo que pasa con el pueblo saharaui con respecto a Marruecos es igual y similar a lo que hemos presenciado y estamos presenciando en Palestina con respecto a Israel", ha afirmado Arabi.

"Son dos situaciones idénticas, similares de ocupación, lesión de violaciones de Derechos Humanos, de sufrimiento, pero también de lucha y resistencia de dos pueblos que lejos de asumir y aceptar esa ocupación se ponen de pie para seguir luchando y resistiendo como modelo para que a nadie se le imponga nada contrario al Derecho Internacional", ha subrayado.

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EuropaPress

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