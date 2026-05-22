Abascal se suma a la marcha del sábado de Sociedad Civil para pedir la dimisión de Sánchez

Madrid, 22 may (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, acudirá este sábado en Madrid a la marcha organizada por Sociedad Civil Española para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria anticipada de las elecciones generales.

Bajo el lema '¡Sánchez, dimisión ya!', la denominada Marcha por la Dignidad partirá de la plaza de Colón y concluirá en el Arco de la Victoria, en Moncloa, según ha informado Sociedad Civil Española, integrada por más de 150 asociaciones.

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Junto a Abascal, se sumarán a la protesta el jefe de la delegación europea del partido, Jorge Buxadé; los portavoces sectoriales Isabel Pérez Moñino, Samuel Vázquez y Alberto Rodríguez Almeida, así como del secretario general del sindicato Solidaridad, Jordi de la Fuente y los portavoces regionales de Castilla la Mancha, Aragón y Valencia, David Moreno, Santiago Morón y José María Llanos, respectivamente.

Fuentes del PP han confirmado que también mandarán una representación del partido a la marcha. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, acudirá al Congreso del PP de Baleares, según está previsto. EFE

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