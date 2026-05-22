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El Tercer Sector señala las dificultades de los más vulnerables para acceder a las ayudas

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Madrid, 22 may (EFE).- La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha señalado este viernes que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 "avanza en la dirección adecuada", pero persiste una brecha entre la aprobación de las medidas y su llegada efectiva a las personas más vulnerables.

La plataforma ha participado hoy en la reunión de trabajo convocada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para abordar la implementación del citado Plan, un encuentro que tiene lugar un día después de la aprobación del reparto territorial de los fondos previstos en el mismo, en la Conferencia Sectorial celebrada ayer.

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El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que moviliza 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, recibió ayer el aval unánime de las comunidades autónomas españolas.

En la reunión de hoy, el vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, ha advertido de la gravedad del contexto actual y ha señalado que millones de hogares en España tienen dificultades de acceso a la vivienda.

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Y, en el caso de los hogares con menor renta, el esfuerzo económico destinado al alquiler supera ampliamente niveles asumibles.

Factores como la complejidad administrativa y las dificultades de acceso limitan el alcance real de las políticas, dice la Plataforma en un comunicado enviado hoy.

En esta línea, señala que una parte importante de la población en exclusión residencial se queda fuera de los mecanismos habituales de acceso a ayudas, por "falta de información, de documentación o de acompañamiento", y destaca el papel del Tercer Sector como puente clave para identificar y llegar a esta demanda oculta.

Entre las medidas propuestas para contribuir al desarrollo del Plan, el Tercer Sector destaca el impulso de modelos orientados a la promoción y gestión de vivienda asequible a largo plazo, así como el acompañamiento social integrado o el mapeo de la demanda oculta, para facilitar la identificación de personas en exclusión residencial que no acceden a las ayudas públicas.

Durante el encuentro, la Plataforma del Tercer Sector también ha valorado positivamente que el Plan recoge propuestas formuladas en la consulta pública previa y en la audiencia pública, "lo que pone de manifiesto la voluntad de diálogo institucional del ministerio", y ha considerado que esto es un paso relevante para hacer frente a una situación que requiere respuestas urgentes.

Asimismo, la nota señala que la colaboración entre Administraciones públicas y entidades sociales será determinante para que el Plan Estatal de Vivienda tenga un impacto real y llegue de forma efectiva a las personas que afrontan mayores dificultades en el acceso a una vivienda. EFE

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