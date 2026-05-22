Ana del Ser, nueva jueza de enlace de España ante la Conferencia de La Haya

León, 22 may (EFE).- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha sido designada jueza de enlace de España ante la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Este nuevo nombramiento, que compatibilizará con su labor actual, le va a permitir participar activamente en la mejora de la cooperación judicial internacional y, sobre todo, en la protección de menores.

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Es la lectura que la propia Ana del Ser ha hecho de ese nombramiento adoptado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y formalizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que reconoce su trayectoria y especialización en el ámbito de la cooperación judicial internacional, particularmente en materias de derecho civil y de familia.

Del Ser ha calificado de "honor" el nombramiento dentro de una red a la que pertenecen más de 90 países y que cuenta con más de 160 jueces de enlace.

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"Todos participan activamente en la mejora de la cooperación judicial internacional y en algo tan importante como es la protección de los menores", ha añadido este viernes en un comunicado.

Los jueces de La Haya, ha proseguido, "realizan una labor muy activa de intermediación, de poner en contacto a jueces de distintos países".

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"Pongamos que un menor ha sido sustraído ilícitamente de su lugar de residencia, que es España, y trasladado ilícitamente por uno de sus padres a Francia. Se inicia en España el procedimiento de restitución del menor y en Francia se puede iniciar un procedimiento de custodia. El hecho de que los dos jueces puedan hablar entre ellos es fundamental", ha dicho.

El nombramiento se ha producido en virtud de la Orden PJC/496/2026, de 18 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

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La figura del juez de enlace tiene como principal cometido reforzar la cooperación jurídica internacional, facilitando la coordinación entre autoridades judiciales de distintos países, la aplicación de convenios internacionales y la resolución de conflictos transfronterizos.

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado es la principal organización intergubernamental responsable de la unificación de normas en esta materia, con especial relevancia en ámbitos como la protección de menores, el derecho de familia o la ejecución de resoluciones judiciales en el extranjero. EFE

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