Admitido a trámite el recurso de Ciria por las firmas invalidadas en el proceso electoral

Barcelona, 22 may (EFE).- El Tribunal Català de l'Esport ha admitido a trámite el recurso presentado por el precandidato a la presidencia del FC Barcelona Marc Ciria contra la resolución del Comité de Apelación de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), que avalaba los criterios de validación de firmas de la Junta Electoral y descartaba repetir las elecciones.

En su resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el Tribunal Català de l'Esport ha admitido a trámite el recurso de Ciria contra la FCF y otorga ahora ochos días a las partes para que puedan manifestarse y alegar lo que consideren oportuno.

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El economista se quedó a 90 firmas de convertirse oficialmente en candidato a las elecciones a la presidencia del club azulgrana que ganó Joan Laporta, pues la Junta Electoral solo le reconoció como válidos 2.247 de los 2.845 apoyos de los socios que presentó para concurrir a los comicios (se requerían un mínimo de 2.337).

En su momento, Ciria interpuso un recurso ante la FCF al considerar que 379 de estas papeletas fueron invalidadas por motivos "meramente formales".

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En el mismo, el precandidato, además de denunciar irregularidades en el recuento y validación de las firmas, argumentaba que cuestiones como la ausencia de copia del DNI, documentos de identidad caducados o números de socio no actualizados podrían haberse subsanado, pues pertenecían a socios presentes en el censo y fácilmente identificables.

Sin embargo, la FCF resolvió, a cuatro días de la celebración de los comicios, previsto para el 15 de marzo pasado, que los criterios utilizados por la Junta Electoral para invalidar esas firmas se ajustaban a los estatutos del FC Barcelona. Y que, por tanto, no se podía proclamar oficialmente a Marc Ciria como candidato y reiniciar la campaña electoral tal como él pretendía.

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La admisión del recurso por parte del Tribunal Català de l’Esport abre la puerta a la revisión del procedimiento electoral y una posible repetición de las elecciones. EFE