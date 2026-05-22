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Iván Ania: "Tengo un año más de contrato y no hago caso a lo que se pueda decir"

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Córdoba, 22 may (EFE).- El entrenador del Córdoba, Iván Ania, zanjó este viernes los rumores sobre su futuro al asegurar que tiene "un año más de contrato" y no hace caso a lo que se pueda decir, en una rueda de prensa previa al encuentro en el campo del Eibar en la que también afirmó que quieren ser "competitivos" para cerrar la campaña "sumando puntos".

El técnico asturiano confirmó que, debido a las importantes bajas en la plantilla, tendrá enormes dificultades para confeccionar la convocatoria para Eibar y precisó que "son siete bajas por lesión (Trilli, Albarrán, Sintes, Fomeyem, Rubén Alves, Del Moral y Adilson) y dos por sanción (Requena y Carracedo)", con lo que viajarán los canteranos Dani García, Ángel Rodríguez y Javi Antras.

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Ante esta plaga de ausencias en la zaga, donde Álex Martín se ha quedado como el único central natural disponible, Ania dijo que se verá obligado a "reconvertir un jugador a esa posición", al tiempo que elogió el nivel de Martín, quien ha sabido aguantar más de una vuelta entera apercibido con cuatro tarjetas amarillas.

Respecto al choque en Ipurua, advirtió de que no tendrá nada que ver con el de la primera vuelta, ya que se medirán a un rival "muy sólido en casa, con muchísimas victorias" y en un campo de dimensiones reducidas, donde el conjunto blanquiverde nunca ha conseguido ganar en su historia.

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Al ser cuestionado sobre el balance global del curso, tras haberse quedado recientemente sin opciones matemáticas de disputar la promoción de ascenso, Ania afirmó que como nota le pondría a su equipo "un notable", al argumentar que para llegar al sobresaliente les ha faltado mantener la portería a cero y ser más eficaces en las áreas.

Como muestra de esa tranquilidad frente a los rumores que le vinculan cada verano a otros proyectos, el entrenador del Córdoba valoró la inusual estabilidad que le otorga el club andaluz y el firme respaldo de sus dirigentes para poder afrontar la que será su cuarta temporada consecutiva en el mismo banquillo. EFE

ajc/cc/cmm

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EFE

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