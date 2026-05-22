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Union Bordeaux Begles llega a Bilbao dispuesto a disfrutar de “la magia de las finales”

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Bilbao, 22 may (EFE).- El Union Bordeaux Bègles defiende el título de la Champions Cup este sábado en San Mamés ante Leinster Rugby, un duelo al que el conjunto francés llega dispuesto a disfrutar de “la magia de las finales”.

“Hemos vivido meses increíbles y tenemos que disfrutar de todo lo que hemos vivido hasta ahora”, afirmó el técnico Yannick Bru.

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“El hecho de haber ganado el primer trofeo el año pasado ha desbloqueado algo en nosotros que nos da más confianza en la manera de trabajar, pero lo importante es que no sea una sobreconfianza”, expuso. “Hay detalles que pueden no parecer importantes pero que nos pueden ayudar en nuestra confianza y creencia de que podemos ganar el segundo título”, lanzó.

No obstante, el preparador francés advirtió que “tenemos enfrente a una referencia europea desde hace más de diez años”. El hecho de contar en su cuerpo técnico con Noel McNamara, exentrenador de la academia de Leinster, les ha permitido “aprender mucho” sobre el conjunto irlandés con vistas a esta final.

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El capitán del equipo Maxime Lucu, por su parte, destaca que han aprendido estos años "con las fases finales jugadas". “El año pasado nos sonrió la suerte y llegamos a este partido con bastante más confianza. Eso se tiene que ver en el campo”, aseveró.

El medio melé nacido en San Juan de Luz empezó “a soñar con jugar aquí" desde que supo que la final era en Bilbao. “Cuando eres vasco y llegas a jugar en un estadio al que has venido mucho a ver al Athletic de Bilbao, incluso la final de 2018, es un sueño”, confesó. “Me hace muy feliz jugar una final de Champions Cup aquí, eso me da una motivación extra”.

“Seguro que tendremos gente de Burdeos apoyándonos, es un sitio donde mucha gente quería venir”, apuntó Lucu. “Sabemos que muchos no han podido conseguir entrada, pero van a hacer mucho ruido y van a apoyarnos”.

Mientras, Adam Coleman afirmó que “el año pasado fue fantástico poder ganar la competición" y llevarse el título a Burdeos.

“Ahora tenemos muchos desafíos como equipo, estamos muy concentrados en el proceso. Creo que será un gran partido de rugby, hay muchos internacionales. Será una ocasión perfecta”, dijo. EFE

FRC/sf/cmm

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EFE

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