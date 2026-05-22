Llamas, Quevedo y Bassols elevan la nómina española en Roland Garros a trece jugadores

París, 22 may (EFE).- La clasificación para el cuadro final a través de la fase previa de Pablo Llamas, en el cuadro masculino, y de Kaitlin Quevedo y Marina Bassols, en el femenino, eleva a trece la nómina de españoles en el cuadro final de Roland Garros, ocho chicos y cinco chicas.

La armada masculina estará encabezada por Alejandro Davidovich, favorito 21, y por el joven Rafael Jódar, 27, y que cuenta también con Jaume Munar, 39 del mundo, y Martín Landaluce, 67, además de Daniel Mérida y los veteranos Roberto Bautista y Pablo Carreño.

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Llamas, de 23 años y 124 del mundo, fue el último en lograr el billete para disputar por segundo año consecutivo el Grand Slam de tierra batida, en el que el año pasado fue derrotado en primera instancia por Davidovich. También jugó el cuadro final del Abierto de Estados Unidos de 2025, donde cayó ante Carreño.

El jugador de Jerez de la Frontera derrotó en el tercer partido de la fase previa al lituano Vilius Gaubas, 133 del ránking, 6-3 y 6-1.

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En el último escalón se quedaron Roberto Carballés, que no podrá disputar su noveno Roland Garros consecutivo, tras haber sido derrotado por el boliviano Hugo Dellien, 6-3, 3-6 y 6-1, y Pedro Martínez, que aspiraba a su octavo cuadro final pero fue derrotado por el estadounidense Emilio Nava, 6-3 y 6-3.

En el cuadro femenino, Bassols y Quevedo se unen Cristina Bucsa, favorita 31, la de mejor ránking de entre las españolas, Paola Bouzas, que debutará ante la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y Sara Sorribes.

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Bassols, 177 del ránking, jugará el cuadro final de Roland Garros por vez primera en su carrera en la que será su segunda aparición en un Grand Slam, tras haber caído en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2024.

La de Blanes, de 26 años, consiguió su tercer triunfo de la fase previa frente a la rusa Aliaksandra Sasnovich, 7-6(4) y 7-5.

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Quevedo, de 20 años, jugará por vez primera el cuadro final de un Grand Slam, tras haber derrotado en la ronda definitiva de la previa, 3-6, 6-4 y 6-3, a su compatriota Guiomar Maristany Zuleta del Real, que aspiraba a encadenar su segundo Grand Slam tras haber caído en la primera ronda de Australia. EFE